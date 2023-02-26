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Gündem Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere öyle bir şey söyledi ki
Gündem

Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere öyle bir şey söyledi ki

MHP lideri Devlet Bahçeli, tribünlerde yaşanan rezalet sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bahçeli, "Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir." ifadelerini kullanarak kulp başkanlarına çağrı yaptı.

Yeniakit Publisher
2023-02-26 20:01:00 - 2023-02-26 20:02:39
Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere öyle bir şey söyledi ki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Tribünlerden yükselen istifa sloganlarına tepki gösteren Bahçeli şu ifadeleri kullandı;

"Türkiye'miz son yüzyılın en büyük deprem felaketiyle mücadele halindeyken Fenerbahçe-Konyaspor futbol müsabakası esnasında tribünden istifa sloganlarının atılması sorumsuzluk ve şuursuzluktur." dedi.

“TUZAĞA DÜŞTÜKLERİ NETLEŞMİŞ OLACAK”

*Bugün oynanacak Galatasaray-Alanyaspor ile Beşiktaş-Antalyaspor kulüpleri arasındaki müsabakalarda aynı şekilde istifa seslerinin yükselmesi halinde futbol kulüplerimizin oyuna geldiği, tuzağa düştüğü de netleşmiş olacaktır.

“ŞİDDETLE KINIYORUZ”

*Milliyetçi Hareket Partisi depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza yapılan saygısızlığı, ülkemizin böylesi hassas ve acılı günlerinde sporun kirli siyasete alet edilmesini şiddetle kınamaktadır.

KULÜP BAŞKANLARINA ÇAĞRI

*Bütün kulüp başkanlarının müsabakaların ya seyircisiz ya da gerekli tedbirlerin alınarak oynanması hususunda acil ve gerekli adımları atmaları kaçınılmaz görevleridir. Milliyetçi Hareket Partisi konunun takipçisidir.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

*Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir.

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