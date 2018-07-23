MHP Lideri Bahçeli'den şaşırtan İYİ Parti açıklaması!
İYİ Parti'de yaşanan büyük kriz sonrası MHP Lideri Bahçeli'den önemli açıklama. Bahçeli ''Koray Aydın ve arkadaşlarına büyük görev düşüyor. Akşener'in görevinin devamını sağlamalılar'' açıklamasında bulundu.23 Temmuz 2018 Pazartesi 14:48
Devlet Bahçeli'den İYİ Parti'deki krizle ilgili son dakika bir açıklama geldi. Bahçeli yeniden aday olmayacağını açıklayan Meral Akşener'e destek verdi.
Bahçeli'nin açıklaması şöyle:
''Koray Aydın ve arkadaşlarına büyük görev düşüyor. Akşener'in görevinin devamını sağlamalılar. Hanımefendiyi mutlaka ikna etmeliler''
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