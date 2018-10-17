MHP lideri Bahçeli: Türkiye’den ‘Evanjelist’ bir papaz geçip gitmiştir

YENİ AKİT/TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, “Herkesin gözü önünde Türkiye’den Evanjelist bir papaz geçip gitmiştir” dedi. Bahçeli, papaz Brunson kararının, ne söylenirse söylensin, nasıl tevil edilirse edilsin “milleti üzdüğünü ve yaraladığını” belirtti. Bu papazın Türkiye ile ABD ilişkilerini resmen zehirlediğini, taammüden zaafa uğrattığını vurgulayan Bahçeli, dördüncü kez hakim karşısına çıkarılan papazın, 3 yıl 1 ay 15 gün ceza aldığını; sonuç itibarıyla infaz hükümleri gereğince yattığı süre de hesaba katılarak tahliyesi kararlaştırıldığını hatırlattı. Trump’ın, Oval Ofis’te papazı hasretle kucakladığını, kendisine dua ettirdiğini, sanki Vietnam’dan, Afganistan’dan, Irak’tan dönen askerleri gibi karşıladığını belirten Bahçeli, “İlk bakışta ve yüzeysel olarak diyebiliriz ki papaz gitmiş, kavga bitmiştir. Anlaşılan papaz büyüsü de bozulmuştur. Trump’ın Türkiye’ye hisleri şıpsevdiler gibi birdenbire değişmiştir” dedi.

“2 yıl bile dolmadan serbest kalması adalet ilkeleriyle nasıl izah edilecektir?”

Papazın serbest kalmasının pek çok soru işaretine de neden olduğuna işaret eden Bahçeli, “Terör örgütleriyle ilişki ve iltisakı belli olan bir şahsın, casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir misyonerin, 2 yıl bile dolmadan serbest kalması adalet ilkeleriyle nasıl izah edilecektir?” ifadesini kullandı. MHP lideri, “Cevabını aradığımız soru şudur: Pensilvanya’daki papaz ne zaman ülkemize iade edilecek? Bu hain Türk adaletinin önüne ne zaman çıkarılacak? Varsayalım papaza papazla karşılık vermediler. Bu kapsamda umut ettiğimiz takas diyelim ki gerçekleşmedi. İki papazı da ellerinde tutmak istediler. Bu durum karşısında Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın iadesi ne zaman olacak?” şeklinde konuştu.

Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın kaybolması

Washington Post Yazarı Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın, 2 Ekim 2018’de evlilik işlemleri için gittiği ve bir daha da çıkamadığı Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasındaki belirsizliğinin halen sürdüğünü anımsatan Bahçeli, “Adeta insan aklıyla alay edilmektedir. Kaşıkçı’dan iz yoktur, haber yoktur. Zannederseniz buharlaşıp uçmuştur. Zannederseniz yer yarılıp içine düşmüştür” dedi.Cemal Kaşıkçı’nın akıbetiyle ilgili pek çok vahim iddianın gündemde olduğunu hatırlatan Bahçeli, “Bizim temennimiz Kaşıkçı olayındaki sis perdesinin aralanması, içyüzünün daha fazla gecikmeden aydınlatılmasıdır. ABD-Suudi Arabistan ve Türkiye arasında krize ve bilmeceye dönüşen Cemal Kaşıkçı vakasının tarafsız ve objektif şekilde vuzuha ermesi şarttır” ifadelerini kullandı.

“İş bankası hisseleriyle ilgili düzenlemeye destek vereceğiz”

“CHP’li yöneticiler herkesi aynadaki akislerine benzetiyorlar. Atatürk’ün miras ve tapusunun delinmeye çalışıldığını söylüyorlar” ifadeleriyle CHP’nin İş Bankası hisselerine sözü getiren Bahçeli, şunları söyledi: “Mülkiyet ve miras hakkıyla özel hukuk hükümlerinin hiçe sayıldığını masal gibi anlatıyorlar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gerçek varisi büyük Türk milletidir. Bugünkü CHP’nin Atatürk’le yolları çoktan ayrılmıştır. Siz kim Atatürk kimdir? Sizin nereniz Atatürk’e benzemektedir? Sizin neyiniz Atatürk’ü hatırlatmaktadır? Yok öyle mirasyedilik, İş Bankası hisseleri doğruca Hazineye devredilmelidir. Aslında bizatihi CHP sorumluluk alıp, kanuna gerek yok deyip hisselerini Hazine’ye bırakacak samimiyeti göstermelidir. Ne var ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı bugünün CHP yöneticilerini evlatlıktan reddeder gibi reddeder, üstüne bir de mirasından mahrum ederdi. MHP’nin, CHP’nin İş Bankası hisseleriyle ilgili kanuni düzenleme olması halinde, gönül huzuruyla desteğini vereceğini ve emanetin asıl sahibine geçmesine mutlaka katkı sunacağını dile getiren Bahçeli, “Tavsiyemiz, CHP’nin milletin sesine kulak vermesi, üzerine çöreklendiği hisselerin Hazineye devrinden korkmaması, bankacılık değil milli ve ahlaki ölçülerde siyaset yapmasıdır” dedi.