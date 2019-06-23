MHP Lideri Bahçeli, seçim sonuçlarını genel merkezde takip edecek Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tekrarlanan İstanbul seçimlerini MHP Genel Merkezi’nde takip edecek.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tekrarlanan İstanbul seçimlerini MHP Genel Merkezi’nde takip edecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul için verdiği karar sonrasında yenilenen seçimde sandıkların kapanmasının ardından akşam saatlerinde parti genel merkezine gelen Devlet Bahçeli, İstanbul seçim sonuçlarını Ankara Balgat’ta bulunan MHP Genel Merkezi’nde takip edecek. Ayrıca, seçim sonuçları açıklandıktan sonra, Bahçeli’nin bir açıklama yapması bekleniyor.

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