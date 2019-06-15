0553 313 94 23

MHP lideri Bahçeli: "Mehmetçik katilleri İstanbul’da belediye yönetimini etkileyemez"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaklaşan 23 Haziran seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

15 Haziran 2019 Cumartesi 12:34
MHP lideri Bahçeli: "Mehmetçik katilleri İstanbul’da belediye yönetimini etkileyemez"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaklaşan 23 Haziran seçimleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Mücadelemiz İstanbul’un geleceğinin yabancı başkentlerde belirlenemeyeceğini göstermek. Mehmetçik katilleri İstanbul’da belediye yönetimini etkileyemez. İstanbul’un talihi terör yuvalarından gelen talimatlarla tayin edilemez. Şunu bilhassa ifade ediyorum ki, İstanbul 23 Haziran’da geleceğini oylayacaktır" dedi.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul’da bir otelde düzenlenen programda muhtarlarla bir araya geldi. Programda Pençe Harekatı ve 23 Haziran seçimlerine yönelik açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “27 Mayıs’ta başlayan Pençe Harekatı’nın başarıya ulaşması başlıca dua ve dileğimdir. Huzurlarınızda diyorum ki, Türkiye’yi bölmeye, kardeş kavgası çıkarmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. İşte bu birlik ve beraberlikle İstanbul’da tarihi bir seçimi yapacağız. 23 Haziran’da umudun, huzurun, cumhurun, ahlakın, kardeşliğin yanında duracağız, helalin tarafında bulunacağız. Ortak gayemiz İstanbul’un ehline emanetini sağlamaktır. İstanbul ehline emanet edilmezse bin yıllık kardeşliğimiz zarar görecektir. İstanbul ehline emanet edilmezse kaynaşma potamız küflenecek, medeniyet cevherimiz karalanacaktır. Türk milleti İstanbul üzerinde oynanmak istenen oyunların kuşkusuz farkındadır. İstanbullu kardeşlerimin kurulan ve kurgulanan kirli tezgahları bozacağından şüphem yoktur. Milliyetçi Hareket Partisi yeniden seçim kararının alındığı günden itibaren İstanbul’u karış karış gezmekte, vatandaşlarımızla kucaklaşmaktadır. İnkarcılar bilse ne yazar, bilmese ne çıkar, üç hilal İstanbul’un her yanındadır. Milletimizden aldığımız işaretler 23 Haziran’da emanetin ehline yani Cumhur İttifakı adayı Sayın Binali Yıldırım Bey’e verileceğini göstermektedir” dedi.



“Mehmetçik katilleri İstanbul’da belediye yönetimini etkileyemez"


İstanbul seçmeninin 23 Haziran’da megakentin geleceğini oylayacağına dikkat çeken Bahçeli, “CHP’nin ve işbirlikçilerinin çarpık ve mahsurlu siyaseti eriyiştedir, iniş halindedir. Süreç içinde herkes mayasının gereği neyse onu yapmış, zilletin foyası ortaya çıkmıştır. Bunların attıkları her adımda maskeleri düşüyor, gizli gündemleri bir bir deşifre oluyor. Mücadelemiz İstanbul’un geleceğinin yabancı başkentlerde belirlenemeyeceğini göstermek, İstanbul’un geleceğini güvence altına almak içindir. Mehmetçik katilleri İstanbul’da belediye yönetimini etkileyemez. İstanbul’un talihi terör yuvalarından gelen talimatlarla tayin edilemez. Şunu bilhassa ifade ediyorum ki, İstanbul 23 Haziran’da geleceğini oylayacaktır. Malum aday da kendini destekleyen çevrelerin hizmetine gireceğini, yörüngelerinden çıkmayacağını tasdik edercesine açıklamalarına ve söylemlerine devam etmektedir. Terörist başının heykelini dikme hayalinde olan bir hainin çizgisini beğendiğini dile getiren CHP adayından İstanbullu vatandaşlarımıza gelecek bir fayda yoktur. Hakkı olmadığı halde havaalanı VIP terminalini kullanmaya kalkan, kendisine müsaade edilmeyince işini dürüstçe yapan valimize ağır hakaretler savuran kirli ağızdan İstanbul için hayırlı bir sözün çıkması beklenmemelidir. Sayın Binali Yıldırım 23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak önümüzdeki beş yılda İstanbul’a Allah’ın izniyle, İstanbullu kardeşlerimizin emsalsiz desteğiyle hizmet edecektir. İstanbul düşmeyecek, fetih ruhu silinmeyecektir” diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 12:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ertuğrul Ersoy, Lecce yolunda
    1. Ertuğrul Ersoy, Lecce yolunda
    2. Yer: İstanbul/Avcılar! Bir anda çöktü
    3. Başkan Ocak’ın Eskişehir temasları
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan ve..
    5. Tepebaşı’nda haşere ile mücadele
    6. Miniklerin yıl sonu heyecanı
    7. Adaylığı açıklayan ikinci kişi Mustafa..
    8. Kıbrıs Gazilerine 45 yıl sonra madalya..
    9. Yunus Emre Spor Tesislerine yoğun ilgi..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tacikistan'dan..
    11. Kampüste yanlış okula giren aday geç..
    12. Kalp krizi geçirdi fark etmedi,..
    13. İbadet şuuru
    14. Beyşehir Gölünde av yasağı sona erdi
    15. Engelli çocuğu olan babaların evlat..
    16. Eyyübiyeli kadınlardan Kuş’a teşekkür
    17. Kuvvetli yağış uyarısı!
    18. İzmir’de bağış yarışı
    19. YKS’de trafik yoğunluğu oluştu
    20. YKS’nin ilk oturumu TYT tamamlandı
    21. İlkokul öğrencilerinden Dumlupınar..
    22. Siz huzuru nerede arıyorsunuz?
    23. Ruhani rest çekti: İran tek başına..
    24. Tokat’ta otomobil ile minibüs..
    25. MHP grubundan imarda yükseklik..
    26. Başkan Ocak’a hayırlı olsun ziyaretleri
    27. İzmir’de moloz isyanı: Uzundere yok..
    28. Son saniyelerde sınav salonuna..
    29. Bornova trafiğine nefes aldıracak proje
    30. Ey insan, unutma hüsran asrında..
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Uğur Dündar “Garson” üzerinden patronunu yaladı! Ünlü lokantanın garsonundan şok sözler!
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Murat Alan’a saldırının faili belli! İşte böyle hedef gösterdiler
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Başkan Erdoğan ilk kez konuştu: Affedilemez bir yanlış yaptı
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    Binali Yıldırım istedi, emekli maaşında kesinti son buluyor
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!
    CHP bunu beklemiyordu... Büyük hüsran!

    Günün Karikatürü

    15 Haziran 2019
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Şamil Tayyar'dan olay sözler: Hızla irtifa kaybediyor
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu
    Rekor ceza! Ehliyetine 2049'a kadar el konuldu