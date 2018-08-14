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MHP lideri Bahçeli, Hayati Arkaz'ı kabul etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için İP'te krize neden olan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, bu sabah MHP lideri tarafından kabul edilerek üyelik işlemleri gerçekleştirildi.

14 Ağustos 2018 Salı 13:04
MHP lideri Bahçeli, Hayati Arkaz'ı kabul etti

Meclis'in açıldığı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin elini öptüğü için İP'te krize neden olan İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, MHP'ye geçti. 

İP İstanbul Milletvekili Arkaz, MHP lideri Bahçeli'nin daveti üzerine bugün kendisini makamında ziyaret etti.

Üye katılım belgesini bizzat Bahçeli'nin imzaladığı Arkaz'ın MHP'ye katılımı resmen gerçekleşmiş oldu.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 13:04
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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