MHP lideri Bahçeli: "Buna rağmen etkili bir koordinasyon ve yönetim becerisiyle yaraların kısa süre içinde sarılmasını, yaklaşık 6 ilimizi etkileyen geniş çaplı hasarların onarılması konusunda gayret sarf ettik."
MHP lideri Bahçeli: "Buna rağmen etkili bir koordinasyon ve yönetim becerisiyle yaraların kısa süre içinde sarılmasını, yaklaşık 6 ilimizi etkileyen geniş çaplı hasarların onarılması konusunda gayret sarf ettik.17 Ağustos 2019 Cumartesi 15:58
MHP lideri Bahçeli: "Buna rağmen etkili bir koordinasyon ve yönetim becerisiyle yaraların kısa süre içinde sarılmasını, yaklaşık 6 ilimizi etkileyen geniş çaplı hasarların onarılması konusunda gayret sarf ettik."
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