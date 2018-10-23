MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin konuşmalarında satır başları...

Hem imandan bahsedip hem de şöhret batağına saplanmak gafilliktir.

Yeraltı zengin, yerin üstü haraptır. Kaynaklar bir avuç insanın denetimi altındadır. Petrole sahip olmak, servet içinde yüzmek kimseyi daha adil, daha vicdanlı yapmamıştır. İktidar kavgaları İslam dünyasını uçurumun kenarına sürüklemiştir.

Cemal Kaşıkçı 3 haftadır dünya gündemine oturdu. Uluslararası krize dönüştü. Ortada bir vahşet vardır. Kaşıkçı alenan ve adice katledilmiştir. Tüm oklar veliaht prensi işaret ediyor.

KAşıkçı'nın talep ettiği evlilik belgesi neden Washington'dan verilmedi, İstanbul'a yönlendirildi?

Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi kesinlikle aralanmalıdır. Küresel bağlantıların netlik kazanması mecburiyettir.

Af teklifi tartışması

Hiçbir ilişki ağının içinde olmadık, olmaya da asla niyetimiz olmadı.

TBMM'ye sunduğumuz teklif bir af değildir, şartlı indirimdir. Teklifimizin tartışmasız arkasındayız. Milletimize neyi söylemişsek onu yerine getirmenin peşindeyiz. Vazgeçmek yok, gri dönüş yok. Kader mahkumlarının elinden tutulmasını bekliyor, Gazi Meclis'e güvniyoruz.

Konuşmayalım mı? Düşünmeyelim mi? Bizim cezaevlerini boşaltmak için teklif yaptığımızı dile getirenler ne dediğimizi anlamıyor.

2016'da doğru olan 2018'de niye yanlış oluyor?

Teklifimizi sulandırmak haksızlıktır, günahtır. Kanun teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek tarifi olmayan bir insafsızlıktır.

Pişmanlık göstermişlerse görmeyelim mi? İstisnalar hariç cezaevindekiler insan değil mi?

Hakikatten ve haysiyetten asla ödün vermeyiz.

İster kabul ederler ister reddederler. Ancak MHP teklif metninden asla taviz vermeyecektir.

Yerel seçimler

MHP olarak artık kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız. Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesi ile geri adıma zorlanması ile yok sayılmasıyla önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalınmayacaktır. Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatmasıyla zamana oynamayla varlığını devam ve idare edilmeyecektir. Heyetler görüştü görüşmedi yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir.

Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Herhangi bir ittifak beklentimiz ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Oyalanmaya umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. 31 Mart 2019 seçimlerine kendi adaylarımızla kendi amblemimizle katılıp her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi yapacağız.

Andımız tartışması

Andımız Türk milletinin ruh kökünde doğmuştur. Danıştay çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp atmıştır. Elbette doğru yapmıştır. Neymiş Danıştay hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış bunların hepsi zırvadır uydurmadır temelsizdir. Papaz kararına ses çıkaramayanlar Andımızın okunacağını duyunca ayağa kalkmışlar, kanundan hukuktan bahsetmeye başlamışlar.