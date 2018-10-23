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MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

MHP Lideri Bahçeli, partisinin grup toplantısında AK Parti ile yapılan Cumhur İttifakı'nın sona erdiğini ve MHP olarak yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceğini açıkladı.

23 Ekim 2018 Salı 10:51
MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında gündeme dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin konuşmalarında satır başları...

Hem imandan bahsedip hem de şöhret batağına saplanmak gafilliktir.

Yeraltı zengin, yerin üstü haraptır. Kaynaklar bir avuç insanın denetimi altındadır. Petrole sahip olmak, servet içinde yüzmek kimseyi daha adil, daha vicdanlı yapmamıştır. İktidar kavgaları İslam dünyasını uçurumun kenarına sürüklemiştir.

Cemal Kaşıkçı 3 haftadır dünya gündemine oturdu. Uluslararası krize dönüştü. Ortada bir vahşet vardır. Kaşıkçı alenan ve adice katledilmiştir. Tüm oklar veliaht prensi işaret ediyor.

KAşıkçı'nın talep ettiği evlilik belgesi neden Washington'dan verilmedi, İstanbul'a yönlendirildi?

Kaşıkçı cinayetinin sır perdesi kesinlikle aralanmalıdır. Küresel bağlantıların netlik kazanması mecburiyettir.

Af teklifi tartışması

Hiçbir ilişki ağının içinde olmadık, olmaya da asla niyetimiz olmadı.

TBMM'ye sunduğumuz teklif bir af değildir, şartlı indirimdir. Teklifimizin tartışmasız arkasındayız. Milletimize neyi söylemişsek onu yerine getirmenin peşindeyiz. Vazgeçmek yok, gri dönüş yok. Kader mahkumlarının elinden tutulmasını bekliyor, Gazi Meclis'e güvniyoruz.

Konuşmayalım mı? Düşünmeyelim mi? Bizim cezaevlerini boşaltmak için teklif yaptığımızı dile getirenler ne dediğimizi anlamıyor.

2016'da doğru olan 2018'de niye yanlış oluyor?

Teklifimizi sulandırmak haksızlıktır, günahtır. Kanun teklifimizi uyuşturucu temeline indirmek tarifi olmayan bir insafsızlıktır.

Pişmanlık göstermişlerse görmeyelim mi? İstisnalar hariç cezaevindekiler insan değil mi?

Hakikatten ve haysiyetten asla ödün vermeyiz.

İster kabul ederler ister reddederler. Ancak MHP teklif metninden asla taviz vermeyecektir.

Yerel seçimler

MHP olarak artık kendi göbek bağımızı kendimiz kesmeye hazırız. Hiçbir ittifak bir tarafın reddedilmesi ile geri adıma zorlanması ile yok sayılmasıyla önermelerinin görmezden gelinmesiyle ayakta kalınmayacaktır. Hiçbir ittifak pozisyon hatırlatmasıyla zamana oynamayla varlığını devam ve idare edilmeyecektir. Heyetler görüştü görüşmedi yasal zemin vardı yoktu tartışmalarına son vermenin vakti gelmiştir.

Bu kronikleşmiş süreci uzatmanın anlamı ve alemi yoktur. Herhangi bir ittifak beklentimiz ittifak niyetimiz geldiğimiz bu aşamada artık kalmamıştır. Zoraki görüşmelerle bir yere varmanın imkanı olmayacaktır. Oyalanmaya umutlarla oynamaya lüzum da yoktur. Kendi yolumuzu sadece kendimiz çizeceğiz. 31 Mart 2019 seçimlerine kendi adaylarımızla kendi amblemimizle katılıp her seçim bölgesinde demokratik mücadelemizi yapacağız.

Andımız tartışması

Andımız Türk milletinin ruh kökünde doğmuştur. Danıştay çözülme sürecinin kötü bir hatırasını söküp atmıştır. Elbette doğru yapmıştır. Neymiş Danıştay hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış bunların hepsi zırvadır uydurmadır temelsizdir. Papaz kararına ses çıkaramayanlar Andımızın okunacağını duyunca ayağa kalkmışlar, kanundan hukuktan bahsetmeye başlamışlar.

 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2018 Salı 10:51
  1. İstanbul
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP
  4. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

  • vatandaşvatandaş39 dk önce
    salı günü meclis konuşmaları kaldırılsın.üç beş şakşakçınıngönlünü yapamak içinbirbirinerest çeken, memleket kendilerinden iş beklerkenegoları nı tatmin içinhaykıran liderler istemiyoruz.yiyici takıma parsa toplayım derken memleket elden gitmesin.unutmayın memlekettökezlesin diye ellerini ovuşturan,sorunları kaşıyanlarbizim iyiliğimizi düşünmüyor.
  • dikiştutmaz sabridikiştutmaz sabri40 dk önce
    en sonunda doğru yolu buldun Bahçeli
  • adem şenadem şen44 dk önce
    AKP ... dönmeli artık. Bu ülkede saece kendileri yaşamıyor. kimseyi küçük görmeyecekler. Devlet Bahçeli yi bile çileden çıkarttılar sonunda.
  • ErdemErdem45 dk önce
    af konusunda sayın reisi tam destekliyorum,uyuşturucu dolandırıcı hırsaızlar yani yüz kızartıcı suçları işleyen mahkumların kaçıncı kez mahkum oldukları suçu işlediklerine baksınlar
  • mazlummazlum55 dk önce
    Cumhur başkanının yerinde olsam çevremde ne kadar dalkavuk var hepsini ... ederim
  • mehmetmehmet1 sa önce
    helal sana iştebizimMHP mizbuduryanındayızsayındevletbahçeli
  • Ali RüzgarAli Rüzgar1 sa önce
    E eeee Çıt yok, nerede millet?
  • MilletMillet1 sa önce
    ...Sayın reisim etrafınızdaki .... vallahi billahi sizi yanlış yönlendiriyor.Allah yardımcınız olsun . ..
  • Uğur KartalUğur Kartal1 sa önce
    YERLİ VE MİLLİ ŞUURSUZLUK
  • ahmetahmet1 sa önce
    kullan at politikası son sürat devam... MHP bitti.. sıra İP te............bakalım onlar tezgaha düşecekmi.....
  • LÜTFİLÜTFİ1 sa önce
    Küstüm sana oynamıyorum diyen çocuk gibisin Bahçeli.Erdoğan senin gönlünü yapar.Çünkü AKP artık tek başına seçime giremez.
  • MEHMET MUSTAFA GÜLMEHMET MUSTAFA GÜL1 sa önce
    MHP İLE AKP İTTİFAKIN KOPMASINA ÜZÜLDÜM,ÜLKENİN KRİTİK SIKINTILARI GECMİŞ DEĞİLDİR,ÖTEKİ HAYİN PARTİLER İTTİFAK İCİNDE İTTİFAK YAPARKEN,İKİ VATAN SEVER PARTİNİN,,SONUCUNUN BÖYLE OLMAMASI LAZIMDI
  • tanyeri17tanyeri171 sa önce
    gelde anla bahçeliyi..kime güveneceğimizide şaşırdık.
  • HasanHasan1 sa önce
    Böbürlenmeye ve gurura gerek yok. Kasas süresinde karunun vaziyeti ortada.Herkesten büyük Allah var.Sayın Bahçeliyi dik duruşundan dolayı tebrik ediyorum.
  • TarkanTarkan1 sa önce
    Buyrun cenaze namazina ser ittifakinin cenazesi
  • berzah_berzah_1 sa önce
    hadi geçmiş olsun,başkan böyle açıklama yaparsa bahçelide böyle yapar,şimdi soruyorum kazanan kim olacak,başkan durup dururken af konusunda meydanda neden esti gürledi,yok 50 bin esrarcı eroinci var vs.dedi mhp eroinciler dışarımı çıksın dedi,birde andımızı çıkardılar ortaya birde ordan çatlak,şimdide bu açıklama,hadi geçmiş olsun,şer ittifakı bunu istiyordu istedikleride oldu,önce başkanı sonrada sayın bahçeliyi tebrik ederiz,iyi oyuna geldiler
  • ADMADM1 sa önce
    Kimlere indirim var. Kader mahkumu kim? kime gore? Yahu suclu olan cezasini ceksin. Once idami getirmek icin ugras. Reis onaylarim dedi 50 kere.
  • MUSTAFA AÇARMUSTAFA AÇAR1 sa önce
    mhp intihar ediyor
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