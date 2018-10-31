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MHP kaynakları, İBB için Bedrettin Dalan'ı düşündüklerini açıkladı

MHP kaynakları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Bedrettin Dalan'ı aday göstermeyi düşündüklerini açıkladı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 12:35
MHP kaynakları, İBB için Bedrettin Dalan'ı düşündüklerini açıkladı
Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 12:35
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