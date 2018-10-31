MHP kaynakları, İBB için Bedrettin Dalan'ı düşündüklerini açıkladı
MHP kaynakları İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Bedrettin Dalan'ı aday göstermeyi düşündüklerini açıkladı.31 Ekim 2018 Çarşamba 12:35
MHP'nin uzun süredir konuşulan İstanbul adayı için, parti kaynaklarından açıklama geldi.
Parti kaynaklarının açıklamasına göre, MHP'nin İstanbul için düşündüğü aday Bedrettin Dalan olacak.
Dalan yalanladı
A Haber'e konuşan Dalan, siyasete girmeyi düşünmediğini açıkladı.
MHP'den aday olacağı iddia edilen Bedrettin Dalan'dan ilk açıklama!
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