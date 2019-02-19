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MHP Kastamonu İl Başkanlığı listelerini açıkladı

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19 Şubat 2019 Salı 17:28
MHP Kastamonu İl Başkanlığı listelerini açıkladı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) belirlediği takvime göre Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanlığı, belediye başkan adaylarını, il genel meclisi üyesi ve belediye meclis üyelerinin listelerini


Merkez İlçe Seçim Kuruluna teslim etti.


MHP Kastamonu İl Başkanlığı, il ve belediye meclis üyesi adaylarının listelerini açıkladı. İl Başkanı Yüksel Aydın seçim çalışmalarına yoğun bir tempo ile devam ettiklerini söyledi.


Milliyetçi Hareket Partisi’nin il genel meclis adayı listesi şu isimlerden oluşuyor: "Merkez Hüsnü Dıngıloğlu, İbrahim Gökhan Küçükoğlu, İzzet Kabuloğlu, Burhan Aktaş ve Kenan Gücükbergen”


Milliyetçi Hareket Partisi’nin Belediye Meclis Üyesi adayları ise sıralı olarak şu şekilde: "Mehmet Yurt, Recep Mor, Ferdi Kargılı, Nurten Ciğerci, Metehan Hamzaoğlu, Mustafa Özsoy, Mehmet Cevad Uyanık, Gülahmet Sönmez, Mehmet Melekoğlu, Sezgin Sezen, Selçuk Yılmaz, Nevin Karaca, İsmail Hakkı Önder, Ali Yaykan, Hamdi Öz, Seyfettin Reçber, Zühtü Aslan, Kadir Ceyhun Kabaoğlu, Zümrenur Eybercioğlu, Muhammed Batuhan Kaş, Mehmet Ali Külahsızoğlu, Raşit İbrahimoğlu, Ahmet Cavit Helvacı, Erdal Karaşoğlu, Enis Usturacı, Hüsniye Aynacıoğlu, Yıldırım Demirel ve Ahmet Akkuş”


Başkan kontenjan adayları ise şöyle: "Nuray Çolak, Cihangir Çelikoğlu, Alp Ercan Karakaş.”


Belediye Başkan Adayı Op. Dr. Galip Vidinlioğlu olarak netlik kazandı.

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 17:28
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