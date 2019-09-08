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MHP Kale ilçe teşkilatı yeni yerine taşındı

Yeni yerine taşınan MHP Kale İlçe Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı.

08 Eylül 2019 Pazar 16:03
MHP Kale ilçe teşkilatı yeni yerine taşındı

Yeni yerine taşınan MHP Kale İlçe Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı.


Açılış törenine MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Bayram Işık,il ve ilçe yönetimi katıldı.


Burada konuşan MHP İl Başkanı Avşar, “Kale ilçe teşkilatımızın açılışını gerçekleştirmek üzere buradayız. Milletvekilimiz Mehmet Fendoğlu, Battalgazi İlçe Başkanımız Mesut Samanlı, ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı ve Kale Belediye Başkanı Murat Koca ile birlikte Kale İlçe teşkilatımızın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdik. İlçe başkanımız Mustafa Avcı beyefendiye, yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” ifadelerini kullandı.


MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, “Kale İlçe teşkilatımızın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdik. İlçe başkanımız Mustafa Avcı beyefendiye, yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


MHP heyeti daha sonra Kale Kaymakamı Nurullah Kaya’ya ziyarette bulunarak bir süre ilçe hakkında istişarelerde bulundular. Daha sonra Kale Belediye Başkanı Murat Koca’yı da makamında ziyaret eden MHP heyeti belediye çalışmaları hakkında istişarelerde bulundular.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:03
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