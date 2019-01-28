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MHP İzmir'den CHP'nin politikasına sert tepki

CHP’ye, 31 Mart yerel seçimi için İzmir belediye başkan adaylarını açıklanmasının ardından MHP İzmir İl Başkan Yardımcıları Serdar Seçgin ve Cumhur Bulut'tan da eleştiri geldi.

28 Ocak 2019 Pazartesi 18:19
MHP İzmir'den CHP'nin politikasına sert tepki

Cumhur İttifakı olarak seçimlere giren MHP İzmir İl Teşkilatı seçim hazırlıklarını sürdürüyor. MHP'nin Basından Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Serdar Seçgin ve Ar-Ge'den Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cumhur Bulut, CHP İzmir adaylarının bazılarının aday adayı oldukları yerlerden değil farklı ilçelerden aday gösterilmesine tepki gösterdi.

İzmir'in güçlü ve köklü bir demokrasi geleneği olduğunu söyleyen Serdar Seçgin, "Yaptım oldu ve istediğimi istediğim yerden aday gösteririm, diyerek tepeden inmeci bir politika ortaya koyan CHP, bu anlayışıyla İzmirlilerin iradesiyle dalga geçmektedir. Demokratik ve siyaset etiğine yakışmayan bu tutum hiçbir meşru gerekçeyle açıklanamaz. Aday adaylığını Çiğli'den koyan birinin CHP üst yönetince Narlıdere'ye kaydırılması tamamen iradelerin ipotek altına alınmasıdır. İzmirliler de bunun gereğini yapacaktır" dedi.

Bulut: İflas etmiş bir siyaset pratiği

CHP'nin yerel yönetim anlayışının çağ dışı olduğunu öne süren Cumhur Bulut ise, "Yapılan aday açıklamaları ve değişiklikler aslında CHP'nin iflas etmiş bir siyaset pratiğinin göstergesidir. Bu yöntemle aday açıklama tek partili dönemden kalma bir zihniyetin tezahürüdür. Narlıdere'ye Çiğli'den, Çiğli'ye de Narlıdere'den aday çıkarmak komik değilse nedir? Geçen dönem Karşıyaka'ya Konya Ereğli'den aday getirmişlikleri de vardı ama bu defa gerçekten zihniyetlerinin çöktüğünü gördük" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 18:19
  1. Konya
  2. MHP
  3. CHP
  4. MHP İzmir İl Başkanlığı
  5. CHP'nin İzmir adayları
  6. Sert eleştiri

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