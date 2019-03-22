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MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, Devrekani ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Yüksel Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Devrekani İlçesi Çayırcık Mahallesinde düzenlenen toplantıya katıldı.

22 Mart 2019 Cuma 14:56
MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, Devrekani ilçesinde vatandaşlar ile bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Yüksel Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Devrekani İlçesi Çayırcık Mahallesinde düzenlenen toplantıya katıldı.


Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, yaklaşan seçim çalışmaları kapsamında ilçe, mahalle ziyaretlerine devam ediyor. İl Başkanı Yüksel Aydın, bu kapsamda Devrekâni İlçe Başkanlığı tarafından Çayırcık Mahallesi düzenlenen mahalle toplantısına katıldı.


Toplantı da konuşan İl Başkanı Yüksel Aydın, kurumların başında olanların tarafsız olması gerektiğini belirterek, "Ben geçen Mütevelli mahallesindeki toplantı da dedim ki kurumların başındaki insanlar tarafsız olmalı. O yönüyle söyledim. Kurumların başındaki arkadaşlarımız tarafsız olmalı diyorum ben sadece. Sen de seçilerek o makama geliyorsun. Sana AK Partili de, CHP’li de MHP’li de oy veriyor" dedi.


“Milliyetçi Hareket Partisi olarak size hizmet etmekten boş vaktimiz olmaz” diyen İl Başkanı Yüksel Aydın, “Her saniyemizi milletimize, devletimize, Devrekâni’mize, Çayırcığı’mıza hizmetle geçiririz. Böyle bir dertleri olmayanlar gelir ben lisanslı briç oyuncusuyum der. Bizde yalan, alavere dalavere olmaz. Biz lisanslı briç oyuncusu değiliz. Okey oynamıyoruz. Boş vaktimiz olmaz bizim sizin gibi. Hizmet noktasında Allah nasip ederse, Mümtaz Başkanın içindeki güzellik, içindeki niyet yüzüne vuruyor" ifadelerini kullandı.


İl Başkanı Yüksel Aydın şunları söyledi; “Özellikle burada Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlarımız, abilerimiz, kardeşlerimiz var. Bakın Genel Başkanımız kimseye zillet - illet demiyor. Bakın burada dedi ki Cumhuriyet Halk Partili kardeşlerim dedi seçmenlere. Yukarı da başka şeyler oluyor, genel başkanın itirazı ona. Yoksa Cumhuriyet Halk Partisine oy veren, Adalet ve Kalkınma Partisine oy veren veya başka bir siyasi partiye oy veren arkadaşlarımıza genel başkanımızın hiçbir sözü yok. Bunu gerçek CHP’liler biliyor zaten. Bilmeseniz vallahi de burada olmazdınız, billahi de burada olmazdınız. Herkes yuvasına dönüyor. Genel Başkanımız 50. Yılımızla açtık kapıyı dedi. Sağ olsun o da bu davete uymuş. Çok teşekkür ediyorum.”

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 14:56
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