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MHP İl Başkanı Serkan Tok, "MHP İstanbul için üstüne düşen görevi yerine getirmiştir"

23 Haziran’da yapılacak olana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için, yapılan çalışmaları düzenlediği basın toplantısında değerlendiren MHP İl Başkanı Serkan Tok, "MHP, İstanbul için üstüne düşen görevi yerine getirmiştir" dedi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 15:05
MHP İl Başkanı Serkan Tok, "MHP İstanbul için üstüne düşen görevi yerine getirmiştir"

23 Haziran’da yapılacak olana İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi için, yapılan çalışmaları düzenlediği basın toplantısında değerlendiren MHP İl Başkanı Serkan Tok, "MHP, İstanbul için üstüne düşen görevi yerine getirmiştir" dedi.


Bir hafta önce İstanbul’a MHP İl Başkanlığı olarak gittiklerini ve çalışmalara başladıklarını anlatan MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok, "Çalışmalarımız Kayseri dernekleri ile alakalıydı. Bizim elde ettiğimiz verilere göre İstanbul’da 54 tane Kayserili dernekler var. Bunların ağırlıklı aktif olanı 17 civarındaydı. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu 17 derneğin bu derneklerin başkanları ve yöneticileriyle bir fiil tanıştık oturup muhabbet ettik" diye konuştu.


"Kayseri’den arkadaşlarımızın selamını ilettik onların da selamını vatandaşlarımıza iletmek bizim görevimizdir" ifadesinde bulunan Başkan Tok, "İstanbul’da yaşayan Kayserililer Kayseri’yi özlemişler ve burunlarında tütüyor. Bizleri gördükleri vakit inanın duygusal anlar da yaşamadık değil. Kaldığımız 1 hafta içerisinde 17’ye yakın dernek başkanı ve dernekle görüşürken şu konu üzerinde hemfikir olduk. İstanbul seçimlerinde Binali Yıldırım’ın yanında olacaklarını hemşerilerimiz bize bizzat beyan ettiler. Gittiğimiz toplantılarda biz de bunu kendi gözlerimizle gördük. İspatı ise 23 Haziran seçimlerinde inşallah karşımızda sandıklarda ortaya çıkar diye düşünüyorum" dedi ve değerlendirmesine şu şekilde devam etti:


"Biz bu çalışmaları yaparken Milliyetçi Hareket Partisi İl teşkilatı bu çalışmaları yürütürken ana hedefi Genel Başkan’ımızın kıymetli büyüğümüz ve liderimizin bize vermiş olduğu talimattı. Bu talimat İstanbul’a mitili atacağız şeklindeydi. Benim İstanbul’a gidip çalıştığım anda 57 İl Başkanı da aynı dakika da İstanbul’un farklı bölgelerinde MHP Genel Başkanı adına çalışmalarını yürütüyordu. Bu güne geldiğimiz zaman içerisinde 81 İl Başkan’ının İstanbul’da ilçe başkanları ile beraber, belediye başkanları ile beraber çalıştığını bizzat gördük. Bu bizi ayrıca mutlu etmiştir çünkü Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul için üstüne düşen görevi yerine getirmiştir. Gittiğimiz vakit Binali Yıldırım beyin uğradığı haksızlığı dile getirdiğimizde İstanbul seçmeni bunun farkında olduğunu ve bu haksızlığı gidermek için sandığa gidip bu nokta da tekrar adaletin tesis edileceğini söylediler.”


Serkan Tok, İstanbul’da son haftaya girilirken son çalışmaları da yapacaklarını hatırlatarak şunları söyledi:


"“Allah nasip ederse bugünden sonra İstanbul’a bir program yapacağız. Bu programımızda Belediye Başkanlarımız, Meclis üyelerimiz ve İlçe Başkanlarımız da olacak ve son haftanın son çalışma prensibini Belediye Başkanlarımız dahilinde tüm arkadaşlarımız ile beraber yerine getirmiş olacağız. Orada ki çalışmalarımızda kullandığımız ifade ‘biz İstanbul’a mitili attık’ şeklindeydi. Çok çalıştık yine çok çalışacağız. Bizler inançlı insanlar ve inançlı bir teşkilatız. Rabbim diyor ki ‘İnsana ancak çalıştığının karşılığı verilir’. Yine diyor ki ‘işin bitti mi diğer işe koyul’ buyuruyor. Ve hemen başka bir işe koyulduk. Aklımızı ve fikrimizi kullanacağız. Kayseri’de ki arkadaşlarımızı İstanbul için organize edeceğiz. İstanbul’da yaşayan tüm hemşerilerimizi telefon trafiği ile Kayseri’den yönlendirip önce seçime göndereceğiz sonra da Allah nasip ederse sandıklardan Binali bey’in çıkması için mücadelemize devam edeceğiz. Binali bey derken neden söylüyoruz derseniz İDO Genel Müdürü, Milletvekili, Bakan, Başbakan, Meclis Başkanlığı yapmış ve kendi partisinde de Genel Başkanlık yapmış bir siyasi figürün, bir tecrübe ve bilgi birikiminin İstanbul’a daha uygun olacağını düşünmek nedeniyle bizim fikrimiz bu yöndedir diyorum.”

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 15:05
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