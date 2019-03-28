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MHP İl Başkanı Şahin: “Ceket devri bitti hizmet devri başlıyor”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Cumhur İttifakı İzmir’e mührünü vurmuş, İzmir’in geleceğini planlamış, bu yolda tüm hazırlıklarını yapmış ve göreve başlamak için hemşehrilerimizin takdirini bekliyor.

28 Mart 2019 Perşembe 12:06
MHP İl Başkanı Şahin: “Ceket devri bitti hizmet devri başlıyor”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, “Cumhur İttifakı İzmir’e mührünü vurmuş, İzmir’in geleceğini planlamış, bu yolda tüm hazırlıklarını yapmış ve göreve başlamak için hemşehrilerimizin takdirini bekliyor. Cumhur İttifakı bütün Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de oy patlaması yaşayacak. Artık ceket devri bitti” dedi.


Önümüzdeki Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere Cumhur İttifakı çatısı altında giren MHP’nin İzmir İl Başkanı Veysel Şahin AK Parti ile birlikte yürütülen ortak seçim çalışmalarını değerlendirdi. Şahin, Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci için “bilgi, birikim ve kabiliyetleriyle kendini ispatlamış, bunu İzmir’e göstermiş, proje ve sunduğu çözümlerle İzmir’in ufkunu açacak bir başkan olacak. Otuz ilçemizde yaptığımız değerlendirmelerle bunu gördük. Kendisine olan teveccüh son derece yüksek. Cumhur İttifakı’nın belediyecilik anlayışı hem ilçelerimizde hem de Büyükşehirde İzmir’e çok büyük değer katacak” açıklamasında bulundu.



Cumhur İttifakı dip dalgasıyla geliyor


Cumhur İttifakı’nın bütün Türkiye’de olduğu gibi İzmir’de de oy patlaması yaşayacağını söyleyen MHP İl Başkanı Şahin, “Daha önce defalarca çok iddialı olduğumuzu söylemiştim. Zaman geçtikçe bu iddiam daha da pekişti. İzmirliler büyük bir değişim ve dönüşüm isteği içerisinde, biz buna dip dalgası diyoruz. İzmir İlgisizlikten, hizmet alamamaktan ve geri kalmışlıktan bıkmış durumda. Bir ilçeden bir ilçe giderken ulaşım zorluğu çeken, çöp, toplu taşım, otopark ve yeşilalan problemlerini yaşayan bir İzmir var ortada. Ama o İzmir artık Cumhur İttifakı’nın sunacağı hizmetleri bekliyor, o hizmetlere kavuşmak için gün sayıyor.”



“Ceket devri bitti”


CHP’nin İzmir’e karşı takındığı tavrı da eleştiren İl Başkanı Şahin, “İzmir’de ceketimizi koysak seçimi kazanırız, anlayışıyla hareket eden CHP’nin kendi adaylarını ceket gibi görmesi büyük bir garabet ve saygısızlıktır. Ne yani Tunç Soyer ceket mi, Abdül Batur, Mustafa İduğ ceket mi? Adaylara bu bakış açısıyla yaklaşmak ne kadar doğru? Gerçi Buca’da yapılanlar ortada, siyasi ilkesizlikleri ve insanları hiçe saydıkları ispatlandı. Çok kötü bir anlayış bu. İzmir bunu görüyor ve saygısızlığın farkında. Hemşehrilerimiz hem hizmet alamıyor hem de saygısızlık görüyor. Ceket devri artık bitti, hizmet devri başlıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 12:06
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