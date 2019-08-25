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MHP İl Başkanı Pehlivan: Malazgirt ruhu Türk vatanının teminatıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan Malazgirt Zaferi’nin 948.

25 Ağustos 2019 Pazar 18:58
MHP İl Başkanı Pehlivan: Malazgirt ruhu Türk vatanının teminatıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında “948 yıl önceki büyük zaferimizin rövanşını almaya çalışan Bizans’ın bu çağdaki varislerine de müsaade etmeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz” dedi.


Malazgirt Ruhu’nun Türk Vatanının teminatı olduğunu belirten MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, “Türk Milleti için vatan; Okunan ilk ezandan verilen son salaya kadar aldığı nefes, yediği helal lokma, sımsıcak ana kucağı, milli namusun simgesidir. Türk milleti için vatan, mukadderatımızın kaynağı, mukaddesatımızın kutbudur. Türk Vatanını böldürmez, parçalatmaz. Kuşatılmasına, kundaklanmasına, karanlığa sokulmasına müsaade, müsamaha da yoktur, olamayacaktır. Aksi niyette olanların şanlı Türk Tarihinden ders almaları akıbetleri açısından faydalı olacaktır. Malazgirt ruhu, Büyük Taarruz kabiliyet ve karakteri Türk vatanın teminatıdır” dedi.


Mesajında Sultan Alparslan ve tüm şehitlere rahmet dileyen MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan; “Türk milletinin kazandığı zaferler, sağanaktan meydana gelen geçici seller değildir. İnşallah tarih nice zaferlerimize şahitlik edecektir. Malazgirt Zaferi’nin 948. yıldönümünde, büyük Türk sultanı Alparslan’a, kahraman ecdadımıza, aziz şehitlerimize Allah’tan ( cc ) rahmet diliyorum. Büyük Taarruzun başlamasının 97.yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Milli Mücadele’ye mühür vurmuş şeref timsallerini rahmetle, minnetle anıyorum” ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 18:58
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