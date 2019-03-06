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MHP İl Başkanı Naim Karataş: “31 Mart seçimleri bizim için Türkiye meselesidir”

MHP’nin 31 Mart için Uzundere’de yaptığı çalışmalar göz dolduruyor.

06 Mart 2019 Çarşamba 15:45
MHP İl Başkanı Naim Karataş: “31 Mart seçimleri bizim için Türkiye meselesidir”

MHP’nin 31 Mart için Uzundere’de yaptığı çalışmalar göz dolduruyor. Halkın göstermiş olduğu teveccühten duydukları memnuniyeti dile getiren İl Başkanı Karataş, “Seçimi açık ara kazanacağız, Cumhur İttifakı istediğimiz hedefe ulaşacaktır” dedi.


MHP İl Başkanı Naim Karataş, MHP MYK Üyesi Doç. Dr. A. Gökhan Yazıcı, Cumhur İttifakı MHP Belediye Başkan Adayı Hilmi Aktoprak ile bile birlikte Uzundere’de yapılan programa katıldı.


Uzundere’den önce Tortum’da açılan Akparti seçim koordinasyon merkezini gezen Karataş, daha sonra esnaf ziyareti yaptıktan sonra Uzundere’ye geçti.


Uzundere’de yoğun bir kalabalık tarafından karşılanan Karataş, burada vatandaşlarla bir süre sohbet ettikten sonra programın yapılacağı Şirince tesislerine geçti. Katılımın yüksek olduğu programda ilk olarak MHP MYK Üyesi Doç. Dr. A. Gökhan Yazıcı söz aldı. Yazıcı, Cumhur İttifakının ve 31 Mart seçimlerinin önemine dikkat çekerek, “ Ülke olarak karşımıza çıkarılan sorunları rahatlıkla aşabilmemiz için Cumhur İttifakını bu seçimlerden galip gelmesi şarttır” dedi.


Daha sonra söz alan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, cumhur ittifakının ülke genelinde % 70 e varan oy oranına sahip olacağını umduğunu belirterek, “Bu sadece Uzundere meselesi değil, bu sadece Erzurum meselesi de değil. Bu bizim için “Türkiye Meselesi” dir dedi.


Sahada olanlar belli, meydanda olanlarda belli. Sözün özü Dostta belli, düşmanda belli. Bu seçimleri sadece siyasi partilerin yarışı olarak görmek, ülke ve millet olarak bizlere çok şey kaybettirir. Bu seçim bir bakımdan da ittifaklar seçimidir. Bir tarafta Cumhur İttifakı, diğer tarafta zillet ittifakı vardır. Mührü basmadan önce çok iyi düşünmeliyiz. Bu memleket için toprağa düşe enleri düşünmeden oy vermemeliyiz. Ülkemizin gelişmesi, zorlukları aşması, bizim hedeflediğimiz Kızıl Elmaya ulaşması için bu seçimlerden Cumhur İttifakının başarılı çıkması gerekmektedir. Bunun için bu seçim bizim için “Memleket Meselesidir” dedi.


Daha sonra Kirazlı köyünde yapılan kahve toplantısına katılan Karataş, programın ardından Uzundere’den ayrıldı.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 15:45
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