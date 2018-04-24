MHP İl Başkanı muhalefeti bombaladı! PKK'nın uzantısıyla pazarlık yapanlar...

MHP Samsun İl Başkanlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Taner Tekin, erken seçim stratejilerini anlattı.

MHP İl Başkanı Tekin “MHP olarak yeni Cumhurbaşkanlığı sisteminde yüzde 50 artı 1 oy alamayan hiç kimsenin tek başına iktidar olamayacağı açık ve nettir. Bu sebeple, elbette siyasi partiler ittifaklar yapabilir. MHP de bu tercihini kullanmış, Ak Parti’nin genel başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı aday olarak göstermiştir. Buna benzer ittifaklar, diğer siyasi partiler tarafından da yapılabilir. Ama 15 Temmuz sonrası bu ülkede bir cephe oluştu. Özellikle bu 16 Nisan referandumu ile de netleşti. Bu cephenin bir tarafı milli birlik ve beraberlik cephesi diye adlandıracağımız Cumhur ittifakı, bir tarafı da şer cephesi olarak adlandırdığımız, gayri milli olduğuna inandığımız, gayri milli unsurlarla beraber gizli pazarlıklar içerisinde olduğuna inandığımız bir cephedir. Bu cephenin içerisinde kimlerin olduğunu önümüzdeki günlerde çok daha net göreceksiniz. PKK’nın siyasi uzantısı ile gizli pazarlıklar yapan, hülle ya da hile yoluyla farklı pazarlıkların içerisine girip ittifaklar yapan siyasi partilere de Türk Milleti'nin gerekli ve hak ettiği cevabı vereceğine inanıyorum. O yüzden bunun cevabını 24 Haziran gecesi Türk Milleti çok açık ve net bir şekilde vereceğine inanıyorum. Bu ülkede elbette ki; siyasi stratejiler ya da siyasi ittifaklar yapılabilir. MHP de bir ittifak yapmıştır. Ama MHP bu ittifakını kamuoyunun gözleri önünde yapmıştır. Kapalı kapılar arkasında yapmamıştır. Gizli pazarlıklarla yapmamıştır. Genel başkanımız Devlet Bahçeli basın mensuplarının önünde ittifak yapacağını açıklamış ve hiçbir pazarlık da yapmamıştır. Ancak maalesef karşıda oluşan cephenin uzun zamandır, gizli ve kirli pazarlıklar içerisinde olduğu da aşikardır. Maalesef bu gizli pazarlıklarda bizi yine haklı çıkarmış ve en son CHP’den milletin iradesini savunan, sözde demokrasiyi bu kadar yere göğe sığdıramayan bir partinin milletvekillerinin, kendilerine oy veren vatandaşların iradesini pazarlık malzemesi haline getirip, başka bir partiye hile ve hülle yoluyla geçmesi kamuoyunun taktirine sunulmaktadır" dedi.