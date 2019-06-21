MHP İl Başkanı Karataş, Gaziosmanpaşa’da hemşerilerinden destek Cumhur ittifakına istedi MHP Erzurum İl Başkanı Naim KarataşGaziosmanpaşa’da hemşerileriyle buluştu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim KarataşGaziosmanpaşa’da hemşerileriyle buluştu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim KarataşÇat İlçe Başkanı Yılmaz Polat, Horasan İlçe Başkanı Köksal Çerçi, Köprüköy İlçe Başkanı Enver Karasu, Narman İlçe Başkanı Kenan Aydın, Pasinler İlçe Başkanı Recep Zilbeyaz, Tortum İlçe Başkanı İlhan Uzun, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, AK Parti Erzurum eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı, Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, MHP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı AhmetÖzen, Gaziosmanpaşa Erzurumlular Dernek Başkanı Orhan Tanas, dernek binasında Erzurumlu hemşerileriyle bir araya geldi.

MHP Erzurum İl BaşkanıNaim Karataş burada yaptığı konuşmada23 Hazirandayapılacak olan İstanbul seçimlerininönemini detaylı bir şekilde anlatarak Erzurumlu hemşerilerinden Cumhur ittifakı adayı Binali Yıldırım’a destek istedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Karataş, Gaziosmanpaşa Erzurumlular Denek BaşkanıOrhan Tanas ve yönetimine ilgi, alaka ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti.

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