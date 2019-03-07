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MHP İl Başkan Aydın, Daday’da muhtarla bir araya geldi

MHP Kastamonu İl Başkanı Yükseli Aydın, Daday’da muhtarlarla bir araya geldi.

07 Mart 2019 Perşembe 15:27
MHP İl Başkan Aydın, Daday’da muhtarla bir araya geldi

MHP Kastamonu İl Başkanı Yükseli Aydın, Daday’da muhtarlarla bir araya geldi.

 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Daday İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katılan MHP Kastamonu İl Başkanı Yükseli Aydın, mahalle ve köy muhtarlarıyla yemekte buluştu.

 

Yemeğe MHP Daday İlçe Başkanı Hüseyin Çifçi, MHP Daday Belediye Başkan Adayı Mehmet Kılıç, İl Genel Meclisi Adayları Recep Çorbacı, Ahmet Seçer ve mahalle muhtarları katıldı.

 

Daday Kılıç At Çiftliğinde gerçekleştirilen toplantıda konuşan MHP Daday İlçe Başkanı Hüseyin Çifçi, yemeğin sadece tanışma ve sohbet amaçlı bir yemek olduğunu ve hiçbir siyasi amacının olmadığını söyledi. Yerel seçimlerin Daday’da hayırlı olması temennisinde bulunan Çiftçi, muhtar ve muhtar adaylarına başarılar diledi.

 

MHP Daday Belediye Başkan Adayı Mehmet Kılıç ise, karşılarında değişik adaylar olduğunu belirterek, bu seçimlerde hiçbir adayın birbirini kırmadan kazasız belasız bir seçim olması gerektiğini ifade etti.

 

MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın da, “Birileri gibi bizler oy için değil, vatan millet için çalışıyoruz. Birileri bizim için ‘AK Parti’nin maşası, bastonu oldu’ dedi. Biz, her şeyi vatanımız milletimiz için yaptık. Vatan elden gittikten sonra tüm belediye başkanlıkları, milletvekillikleri senin olsa ne olur olmasa ne olur. Biz elimizden geleni yapıyoruz ve Cenabı Allah’ta bize karşılığını veriyor. Millete hizmet etmenin karşılığı sadece para ve paket değildir. Biz bu yemeğe sizden oy istemek sizi MHP’ye davet etmek için düzenlemedik. Zaten biz MHP olarak size oy verseniz de vermeseniz de hizmet edeceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 15:27
  1. Kastamonu
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  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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