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MHP heyeti şehit derneği ziyaretlerini sürdürüyor

MHP Malatya İl Başkanı R.

23 Ağustos 2019 Cuma 12:24
MHP heyeti şehit derneği ziyaretlerini sürdürüyor

MHP Malatya İl Başkanı R.Bülent Avşar, Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve MHP Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara ve yönetimini ziyaret etti.


Yaklaşık 1,5 saat süren ziyarette konuşan Dernek Başkan Gözükara yaptığı açıklamada, “MHP Teşkilatını derneğimizde ağırlamaktan dolayı mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Şehit aileleri ve gazilere ilişkin vaat edilen konularla ilgili hazırlanılan 5 kanun teklifi 19 Eylül Gaziler Günü’nde TBMM Başkanlığına sunulmuştu. Teklifin içeriği şu şekildedir:


“Gazilerin tamamına aynı mahiyette ‘kimlik kartı verilmesi, gazilerimize ikinci istihdam imkânı sağlanması, gazilere 3 bin 600 günde emekli olabilme hakkı verilmesi, ordu ve polis vazife malulü gazilerin özlük haklarının iyileştirilmesi, malul sayılmayan gazilere ‘Kimlik Kartı’ verilmesi, istihdam hakkı tanınması, ücretsiz ulaşım hakkı ile elektrik ve su ücretinde indirim hakkı verilmesi, muharip gazilerimizin gelir ve iş durumuna bakılmaksızın hepsine aynı tutarda net asgari ücret üzerinden aylık bağlanması, Devlet Övünç Madalyası alanlara şeref aylığı bağlanması, şehit yetimlerinin tamamına kamuda iş hakkı verilmesi, şehit er ve erbaşların ana ve babalarına bağlanan aylığın artırılması ve alt sınır getirilmesi konularını içeren ve ilgili kanunlarda değişiklik öngören 5 kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunulmuştu.Bu konu hakkında mecliste her zaman bizlerin sorununu dile getiren MHP bu kanun teklifinin de bir an evvel yasalaşması için ellerinden geleni yapacaklarına inancımız tamdır” ifadelerini kullandı.


Şehit ve gazileri saygı ve rahmetle andıklarını dile getiren MHP İl Başkanı Avşar ise, “Gazilerimize ve şehit ailelerimize sadece bugünlerde değil, kahramanlarımıza layık oldukları değer, her zaman her yerde verilmelidir. Aziz şehitlerimiz ve Gazilerimiz her zaman hatırlanmalıdır. Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakarlığının yaşayan destanını yazan kahraman Gazilerimizin sorunları sorunlarımız olarak kabul etmekteyiz. Bu vesile ile M. Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi ve aramızdan ayrılan gazilerimizi saygıyla anıyor, hayatta olan gazilerimize de sağlık ve mutluluklar diliyorum” ifadelerini kullandı.


“Ben de şehit ailesiyim” diyerek söze başlayan MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da, “Yoğun programlarımdan dolayı ziyaretimiz biraz gecikti. Ben bir şehit ailesiyim. Yengemi, amcamı ve yeğenlerimi kaybettim. Yeri geldi ağlamakta zorlandık. Ama biliniz ki Şehit ailelerimiz ve gazilerimiz bizim için çok değerlidir. Her zaman kapımız sonuna kadar açıktır” diye konuştu.


Ziyaret sonrası Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul Ve Yetimleri Derneği Malatya Şubesi Başkanı Mustafa Gözükara, dernek sorunlarını dile getiren bir dosya takdim etti. Yaklaşık 1,5 saat süren ziyarette duygu dolu anlarda yaşandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 12:24
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