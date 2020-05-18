MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den 19 Mayıs mesajı:

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye üzerinde kirli oyun kurup iş birlikçi figüranları sahneye süren, kindar ve kifayetsiz muhterislerle senaryo hazırlayıp her fırsatta servis eden iç ve dış mahfillere en uyarıcı cevap, 19 Mayıs 1919'un zamanlar üstü mesajında saklıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 19 Mayıs 1919'da Türk milletinin makus talihinin muzaffer bir rotaya çevrildiğini, aziz vatanın üzerindeki ölü toprağının stratejik bir çıkışla savrulup atıldığını belirtti.

İstanbul'dan Samsun kıyılarına doğru istiklal seferine çıkan Bandırma Vapuru'nun, inancı, iradeyi ve istikbal özlemlerini taşıdığını, böylelikle Milli Mücadele'nin sönmeyecek ateşinin tutuşturulduğunu vurgulayan Bahçeli, 101 yıl önce Samsun'a atılan ilk adımın, "karanlığı dağıtan aydınlığın, yılgınlığı kovan ahlakın, yenilgiyi reddeden aklın, ümitsizliği bitiren kalbin, teslimiyeti elinin tersiyle iten cesaretin hayranlıkla yad edilen simgesi" olduğuna dikkati çekti.

"Milletin bağımsızlığının, yine milletin azim ve kararıyla kurtulacağına" inanan Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin muazzam irade gücünü harekete geçirerek müstevlilere karşı düşmesi imkansız bir cephe açtığını belirten Bahçeli, daha da önemlisi 19 Mayıs 1919'da Türkiye Cumhuriyeti'nin harcının karıldığını, temellerinin kazıldığını ifade etti.

Devlet Bahçeli, 19 Mayıs'ta, tarihin hiçbir döneminde boyunduruk altına girmemiş Türk milletinin, varlığına ve birliğine vurulmak istenen zincirleri kahramanca kırıp parçaladığına işaret ederek, "19 Mayıs, karamsarlığı buruşturup atan imanın, kuşatmayı yarıp bozan istikbal aşkının, zalim kuvveti yıkıp geçen millet ve vatan sevdasının şeref timsalidir. Bu öyle bir timsaldir ki ya istiklal ya ölüm dışında üçüncü bir seçeneği yok saymıştır. İşgal altındaki vatan Samsun'dan itibaren canlanmış, merkez ve mihenk Samsun olmak üzere Türk milleti tam bağımsızlık onuruna muhkem ve muhteşem bir savunma dirayetiyle sahip çıkmıştır." değerlendirmesini yaptı.

- "Elbette Türkiye Cumhuriyeti köhne masalarda kurulmamıştır"

19 Mayıs'ın, "Türk tarihinin müstesna bir anı, yankıları bugünlere kadar uzanan, tesiri ve ortaya çıkardığı neticeleri hala ufkun yol haritasını çizen bir kader ve kavşak noktası" olduğunu vurgulayan Bahçeli, şöyle devam etti:

"19 Mayıs, aynı zamanda milli devletimizin müjdesidir. Elbette Türkiye Cumhuriyeti köhne masalarda kurulmamıştır. Türk vatanı kötürüm ve kömürleşmiş müzakerelerle kurtarılmamıştır. Milli birlik ve bekamız, egemenlik ve tarihi haklarımız nehir gibi akan şehit kanlarının, nigehban ve nişane bir uyanış halinin bereketi ve eseridir. Bahse konu bağımsızlığımız olduktan sonra nelerin göze alındığını, hangi mihnet ve müşkülatlara katlanıldığını 19 Mayıs diriliş ve yükseliş şuurunda görmek mümkündür. Asırlarca biriktirdikleri kin ve nefretleriyle Türklüğe savaş açan, ölümcül darbeyi indirmek amacıyla her türlü imkanlarıyla topraklarımıza üşüşen muhasım odakların Türk milletine kefen biçemeyecekleri, bu konuda da asla muvaffak olamayacakları Samsun'da yakılan Milli Mücadele meşalesiyle tescil ve tevsik edilmiştir.

Türkiye, telkinlerin icbarıyla, tesadüflerin ikramıyla var olmamıştır. Türk milleti, hükmü şahsiyetiyle hükümran vasfını şans eseri korumamıştır. Teslim olmayan bir mizaç, taviz vermeyen bir meşrep, tasfiye ve tahribe kapalı duran bir müktesebat, ya yurdum ya da yokum diyen bir mazi ve mukadderat mirasıyla felaketler dizginlenmiş, feci akıbetler engellenmiştir."

- "19 Mayıs'ın hayatiyetinden sapmak, sonu meçhul akıbetlere neden olacaktır"

MHP Lideri Bahçeli, milli birlik ve dayanışma ruhuyla, kahramanlık ve fedakarlık ilhamıyla Milli Mücadele'nin şanlı ve şaheser sayfalarının birer birer yazıldığını anlattı. Bahçeli, mesajını şöyle sürdürdü:

"Şunu özellikle hatırlatmak isterim ki, 19 Mayıs 1919'un destansı haysiyet ve hayatiyetinden sapmak, sonu meçhul ve metruk akıbetlere neden olacaktır. Türkiye üzerinde kirli oyun kurup iş birlikçi figüranları sahneye süren, kindar ve kifayetsiz muhterislerle senaryo hazırlayıp her fırsatta servis eden iç ve dış mahfillere en uyarıcı cevap, 19 Mayıs 1919'un zamanlar üstü mesajında saklıdır. Hiç kimse sipariş masa kurup ihanet ve işgal emellerini aklama ve temize çıkarma ayıbına ümit bağlamamalıdır. Memleketi kırık dökük masalara sığdırmaya çalışanların acıklı sonlarından ibret almak isteyenlere, Mondros'tan Sevr'e kadar uzanan ihanet ve istila sürecinin nasıl yerle yeksan edildiğini unutmamaları ikazen tavsiyemizdir.

Milletvekili transfer borsası kurup korsan siyaset ticaretine bel bağlayanların Gazi Meclisimizin saygınlığına gölge düşürme çabaları, Türkiye'nin ayak bağı ve ağır yüküdür. Omuzunda Türk tarihinin sorumluluğu olan Türk milleti, bu siyasi kalpazanlığın yamalarını 19 Mayıs coşkusuyla yırtacak, kurtuluşumuzun yegane kudreti olan iradesini ona buna peşkeş çektirmeyecektir."

- "Alayının hevesi, ham armut gibi kursaklarda kalacaktır"

İlk adımla ilk kurşunun emanetinin milli vicdanlarda hala diri olduğunu belirten Devlet Bahçeli, şöyle devam etti:

"Ne FETÖ ne PKK ne de bunların mihmandarlığına soyunan siyasi çürümüşler, Türkiye'nin tarihi haklarına, bağımsızlık ve beka namusuna zarar veremeyeceklerdir. Türk milleti zillete düşmeyecek, Milli Mücadele'nin tertemiz güzergahından, kuruluş ve kurtuluşun yüksek ruh kökünden asla dönmeyecektir. Bütün art niyetli kurgular, şirret kampanyalar, melun tuzaklar boşunadır. Çünkü alayının hevesi, ham armut gibi kursaklarda kalacaktır. Cumhur İttifakı, 19 Mayıs 1919'un duruşuyla bezenmiş ve billurlaşmış, bu sayede de geleceğin güçlü ve lider ülke Türkiye'sinin mimarı ve mihrabı unvanına kavuşmuştur."

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle istenen kutlamalar yapılamasa da 19 Mayıs'ın irade ve irfan kudretinin milli gönüllerde ilk günkü kadar etkili olduğuna işaret eden Bahçeli, gençlerin bayramını kutladı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk gençliği, büyük Türkiye'nin ana dinamiği, bağımsızlığımızın, birlik ve beraberliğimizin bileği bükülmez bekçileridir. Genç dimağların özlemleri, beklentileri, hedefleri mutlaka desteklenip gerçekleşecektir." ifadesini kullandı.