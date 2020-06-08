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Siyaset

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunanistan yönetimi aba altından gösterdiği sopanın kendi tepesine ineceğinden ya habersizdir ya da nefret ve öfke selinin tesiriyle körleşmiştir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunanistan yönetimi aba altından gösterdiği sopanın kendi tepesine ineceğinden ya habersizdir ya da nefret ve öfke selinin tesiriyle körleşmiştir.

Yeniakit Publisher
2020-06-08 13:19:53 -
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunanistan yönetimi aba altından gösterdiği sopanın kendi tepesine ineceğinden ya habersizdir ya da nefret ve öfke selinin tesiriyle körleşmiştir."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Yunanistan yönetimi aba altından gösterdiği sopanın kendi tepesine ineceğinden ya habersizdir ya da nefret ve öfke selinin tesiriyle körleşmiştir."

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