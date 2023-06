MHP Genel Başkanı Bahçeli’den asgari ücret açıklaması: “Söz veriyorum”

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum” dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu.

Yeni sistemde hükümetin bizzat millet olduğunu belirten Bahçeli, “Parlamenter Sistem’in arıza çıkaran, su kaynatan, sorun üreten, huzur ve istikrara pranga vuran, dahası mutabakat yerine kronik münakaşaları kesintisiz tırmandıran mahsurları hepten giderilmiş, Türkiye’miz söz yerindeyse ayak bağlarından tümüyle kurtulmuştur. Türk demokrasisi tarih, kültür ve sosyolojik kodlarımıza muvafık yönetim reformuyla daha da olgunlaşmış, bir üst lige sıçramıştır” ifadelerini kullandı.

Anket şirketlerinin MHP’nin oyunu yüzde 2-3 gösterdiğini hatırlatan Bahçeli, “Baraja takılacağımızı söylediler, coşkun ırmaklar gibi taştık, yangın yerinde gül olup açtık, karanlık gecede hilal olup parladık. Bitti dediler, yeni ve yeniden güç devşirerek koşmaya başladık. Onlar bizi tanımıyor, fakat biz menfur ve melun niyet sahiplerinin alınlarına yapışmış etiket fiyatlarında kaç kuruş yazdığını, bunların ne kadar ucuzlaştığını gayet iyi biliyoruz. Onlar bizi görmezden geliyor, fakat biz alayını birden görüyor, yaklaşan hesap gününü dört gözle bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

ABD ve AB’de faizlerin tırmanışının enflasyona kalıcı çözüm getiremediğini söyleyen Bahçeli, “İşsizlik, gelir dağılımındaki adaletsizlik, yoksulluk, eşitsizlik, ayrımcılık, terör, siyasi istikrarsızlık, ekonomik belirsizlik, etnik ve mezhep temelli cepheleşmeler insanlığın başında ince bir ipe bağlanmış keskin kılıç gibi sallanmaktadır. Hukukun gücü değil, güçlünün hukuku maalesef kıtaları dolaşmaktadır. Mazlumlar ızdırap içindedir, zalimlerin gözü ve kursağı da doymak bilmemektedir. Göç konusu hala insanlığın üstesinden gelemediği ana sorunlarından birisi olarak malumumuz ve muhatap olduğumuz bir sancıdır. Türkiye, böylesi bir alacakaranlık dünya panoraması karşısında önümüzdeki yüzyıla damga vurmanın hedefindedir” şeklinde konuştu.



Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ‘kazanamadık, ama ağır bir yenilgi de almadık’ sözlerini hatırlatarak, “Köylülerimizi ve TRT’yi suçlayan ve hakir gören tarihi hatası şuur kaybının yanı sıra hala şoku atlamadığına delildir. Köylülerimizi suçlamak, aşağılamak, horlamak bir defa demokrasiye, milli iradeye, insani değer ve mirasa çok kesif bir saldırıdır ve failinin derhal özür dilemesi lazımdır” diye konuştu.

MHP lideri Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nu uyardığının altını çizeren şunları söyledi:

“Güvenme dostuna, saman doldurur postuna’ dedim. CHP’nin üzerinden 40’a yakın milletvekilini kapan doğruca kendi evine gitti. CHP’nin önünden rastlantıyla geçene Cumhurbaşkanı yardımcılığı vaat edildi. Bakınız daha birkaç gün önce Ankara’yı sel götürdü, mazgallar tıkandı, araçlar sular altında kaldı, vatandaşlarımız mağdur oldu, her yer göle dönüştü, ama CHP’li Belediye Başkanı il il, meydan meydan dolaşarak asıl görevini unutmuş, şehrin yüzüstü bırakmıştı.”

100 maddelik Anayasa teklif metnini hazırladıklarına değinen Bahçeli, “Yeni yüzyılda, 100 il, 1000 ilçeden müteşekkil idari yapısıyla gücüne güç katmış bir Türkiye’yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür. 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen 13’üncü Olağan Büyük Kurultayımızda milletimle paylaştığım beş stratejik hedeften birisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne, daha yerinde bir ifadeyle, Türk Tipi Başkanlık Modeli’ne sahip çıkmak, ilke, kural ve kurumlarıyla yaşamasına hizmet etmektir” dedi.

Asgari ücret zammına da değinen Bahçeli, “Sözlerime son vermeden altını çizerek açıklamak isterim ki, asgari ücretle geçinen kardeşlerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın ve toplumun her kesiminin döviz kurundaki dalgalanmalardan korunarak insanca yaşayacakları ücret ve maaş seviyelerine çıkarılmalarını destekliyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyorum” diye konuştu.