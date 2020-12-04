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Aktüel MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın."
Aktüel

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın."

Yeniakit Publisher
2020-12-04 16:56:53 -
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Orduya satılmış demek bir defa vatana ihanettir. Hiç kimse bu katıksız ihanete demokrasi maskesi takmasın."
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