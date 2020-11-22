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Aktüel MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Karabük il kongresinde konuştu:
Aktüel

MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Karabük il kongresinde konuştu:

"Dilinizden Atatürk'ü, cumhuriyeti, demokrasiyi düşürmeyeceksiniz ama bu vatanın birliğine, dirliğine düşman yapılarla, bölücü odaklarla el ele, kol kola siyaset yapacaksınız" - "Cumhuriyet diyeceksiniz ama belediyelerinizde çocuk parklarına PKK'nın paçavrasını resmedeceksiniz. Demokrasi diyeceksiniz ama 793 şehidimizin azmettiricisi PKK'lı Selahattin Demirtaş'a, Soros'çu Osman Kavala'ya özgürlük isteyeceksiniz. Sizin Atatürk sevginiz de cumhuriyet hassasiyetiniz de demokrasi anlayışınız da külliyen yalan"

Yeniakit Publisher
2020-11-22 17:15:57 -
MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Karabük il kongresinde konuştu:

KARABÜK (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, "Cumhuriyet diyeceksiniz ama belediyelerinizde çocuk parklarına PKK'nın paçavrasını resmedeceksiniz. Demokrasi diyeceksiniz ama 793 şehidimizin azmettiricisi PKK'lı Selahattin Demirtaş'a, Soros'çu Osman Kavala'ya özgürlük isteyeceksiniz. Sizin Atatürk sevginiz de cumhuriyet hassasiyetiniz de demokrasi anlayışınız da külliyen yalan." dedi.

Durmaz, partisinin Karabük Belediyesi nikah ve konferans salonunda düzenlenen il kongresinde yaptığı konuşmada, MHP'nin şahsi ikbal kaygısıyla değil, milli istikbal ve istiklal endişesiyle buluşan milyonların partisi olduğunu söyledi.

Bu anlayış gereği devleti ve milleti için sorun üreten değil, sorun çözen parti olduklarını vurgulayan Durmaz, "Geçmişte siyasi kaos anlarında düğümü çözen ve ülkenin krize sürüklenmesini engelleyen hep Milliyetçi Hareket Partisi olmuştur. Bugün de yapıcı eleştirileri, milli konulardaki desteğiyle sorumlu siyaset anlayışının gereğini yapmaktadır." diye konuştu.

Cumhur İttifakı'nın basit bir seçim birlikteliği olmadığına dikkati çeken Durmaz, 7 Ağustos Yenikapı ruhuyla perçinlenen bu birlikteliğin, özünde vatan ve millet sevgisini barındırdığını kaydetti.

Durmaz, Türkiye'nin bugün sınır içi ve dışında birçok sorunla baş etmeye çalıştığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Yurt içinde ve dışında terör örgütleriyle mücadele edip sınırlarını, milli güvenliğini korumaya çalışan, Doğu Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de egemenlik haklarını savunan, diğer yandan ekonomik kuşatmayı yarmaya, yetmezmiş gibi yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) baş etmeye çabalayan bir Türkiye söz konusudur. Liderimizin dediği gibi 'Türkiye çoklu bir cephe hattındadır.' Böyle bir durumda milli konularda siyasi hesap yapanların, 'iktidarı yıpratayım' derken Türkiye'yi zaafa uğratanların siyasi ahlakını sorgulamak gerekir. Bu konuda özellikle CHP, İYİ Parti ve 'yancıları' sınıfta kalmıştır."

- "Demokrasi anlayışınız külliyen yalan"

Siyasetin sözle eylem uyumu gerektirdiğine işaret eden Durmaz, şunları kaydetti:

"Dilinizden Atatürk'ü, cumhuriyeti, demokrasiyi düşürmeyeceksiniz ama bu vatanın birliğine, dirliğine düşman yapılarla, bölücü odaklarla el ele, kol kola siyaset yapacaksınız. 'Atatürk'ün partisiyiz.' diyeceksiniz ama Atatürk'e, Atatürk diyemeyeceksiniz. Cumhuriyet diyeceksiniz ama belediyelerinizde çocuk parklarına PKK'nın paçavrasını resmedeceksiniz. Demokrasi diyeceksiniz ama 793 şehidimizin azmettiricisi PKK'lı Selahattin Demirtaş'a, Soros'çu Osman Kavala'ya özgürlük isteyeceksiniz. Sizin Atatürk sevginiz de cumhuriyet hassasiyetiniz de demokrasi anlayışınız da külliyen yalan."

Durmaz, İYİ Parti'deki gelişmelerin ilgi alanlarına girmediğini sözlerine ekledi.

Konuşmanın ardından yapılan olağan kongrede, mevcut başkan Adem Kar güven tazeledi.

Kongreye, MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleri Murat Kotra ve Gökhan Ağdemir, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, MHP'li delegeler ve partililer katıldı.

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