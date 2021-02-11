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Siyaset MHP Genel başkan adayı var mı? MHP kurultayı adaylar kimler?
Siyaset

MHP Genel başkan adayı var mı? MHP kurultayı adaylar kimler?

Milliyetçi Hareket Partisi’ni (MHP) 13. Olağan Büyük Kurultayı heyecanı sardı. MHP’nin 13. Olağan Büyük Kurultayı'nın 14 Mart 2021 tarihinde yapılması kararlaştırılmış korona tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı olduğundan kongre tarihi 18 Mart’a alındı. MHP’den kongrede genel başkan adaylığı konusunda açıklama geldi. Peki MHP Genel başkan adayı var mı? MHP kurultayı adaylar kimler? Kongrede Devlet Bahçeli’nin rakibi var mı?

Yeniakit Publisher
2021-02-11 09:42:00 - 2021-02-11 09:43:34
MHP Genel başkan adayı var mı? MHP kurultayı adaylar kimler?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "13. Olağan Büyük Kurultayımızın 18 Mart 2021 Perşembe günü maske, mesafe ve temizlik şartlarına titizlikle riayet eden dava arkadaşlarımızın katılımıyla yapılması bugünkü Merkez Yönetim Kurulumuzda kararlaştırılmıştır" açıklamasını yaptı.  Bahçeli, Merkez Yönetim ve Merkez Disiplin kurulları müşterek toplantısı sonrasında, parti kurmaylarına yönelik kısa bir konuşma yaptı. Konuşmasında, kurultay sürecine değinen Bahçeli, "Eğer uygun bulursanız, davaya hizmetimin devamını arzular iseniz 18 Mart'ta yapılacak kurultayda genel başkan olarak adayım arkadaşlar" ifadesini kullandı.

 

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