MHP Gardaş'ın yanında! Bülbül: Ermenistan insanlık suçu işliyor
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırmasına ilişkin, “Bu saldırı, insanlık suçudur” ifadelerini kullandı.
Ermenistan’ın geçici ateşkesi ihlal etmesini şiddetle kınadığını ve lanetlediğini bildiren Bülbül, şunları kaydetti: “Çatışma bölgesinde bulunmayan Gence’de bir apartmanın hedef alınarak, 9 sivilin hayatını kaybettiği, 39’unun da yaralandığı bu saldırı savaş suçudur. Yüz yıl önce Anadolu’da, 30 yıl önce Karabağ ve Hocalı’da, çocuk, kadın, yaşlı demeden Müslüman-Türk’ü katleden Taşnak canilerinin kini ve acımasızlığı aynen devam etmektedir. Sahada Ermeni işgali bitmeden, masada hiçbir şekilde netice alınamayacaktır. Azerbaycan ordusu bu neticeyi temin etmeye muktedirdir.”