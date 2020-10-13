MHP Gardaş'ın yanında! Bülbül: Ermenistan insanlık suçu işliyor

Ermenistan’ın geçici ateşkesi ihlal etmesini şiddetle kınadığını ve lanetlediğini bildiren Bülbül, şunları kaydetti: “Çatışma bölgesinde bulunmayan Gence’de bir apartmanın hedef alınarak, 9 sivilin hayatını kaybettiği, 39’unun da yaralandığı bu saldırı savaş suçudur. Yüz yıl önce Anadolu’da, 30 yıl önce Karabağ ve Hocalı’da, çocuk, kadın, yaşlı demeden Müslüman-Türk’ü katleden Taşnak canilerinin kini ve acımasızlığı aynen devam etmektedir. Sahada Ermeni işgali bitmeden, masada hiçbir şekilde netice alınamayacaktır. Azerbaycan ordusu bu neticeyi temin etmeye muktedirdir.”