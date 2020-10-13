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Siyaset MHP Gardaş'ın yanında! Bülbül: Ermenistan insanlık suçu işliyor
Siyaset

MHP Gardaş'ın yanında! Bülbül: Ermenistan insanlık suçu işliyor

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Ermenistan’ın Azerbaycan’ın Gence kentine füzelerle saldırmasına ilişkin, “Bu saldırı, insanlık suçudur” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 18:25:00 -
MHP Gardaş'ın yanında! Bülbül: Ermenistan insanlık suçu işliyor

Ermenistan’ın geçici ateşkesi ihlal etmesini şiddetle kınadığını ve lanetlediğini bildiren Bülbül, şunları kaydetti: “Çatışma bölgesinde bulunmayan Gence’de bir apartmanın hedef alınarak, 9 sivilin hayatını kaybettiği, 39’unun da yaralandığı bu saldırı savaş suçudur. Yüz yıl önce Anadolu’da, 30 yıl önce Karabağ ve Hocalı’da, çocuk, kadın, yaşlı demeden Müslüman-Türk’ü katleden Taşnak canilerinin kini ve acımasızlığı aynen devam etmektedir. Sahada Ermeni işgali bitmeden, masada hiçbir şekilde netice alınamayacaktır. Azerbaycan ordusu bu neticeyi temin etmeye muktedirdir.”

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