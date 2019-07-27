MHP Edremit ilçe başkanı Ahmet Kabaklı neden görevden alındı? Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı. Ahmet Kabaklı'nın neden görevden alındığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı. Balıkesir’in Edremit ilçesinde daha önce MHP teşkilatı görevden alınmıştı. Edremit'te genel merkez tarafından atanan yeni yönetim kendi içinde görev dağılımı yapmıştı. İlçe Başkanlığına Ahmet Kabaklı, ikinci başkanlıklara Birol Uzunca, Ahmet Gürel ve Özkan Memiş getirildi. Emin Aksakal sekreter, Mehmet Önen Muhasip üye olurken yönetim kurulu üyeliklerine de Halil Can, Hasan Çolak, Bayram Altay, Kazım Kalkan, Melehat Atıcı, Emine Kıvırcık, Bahattin Aslan, Mehmet Taşkınsoy, Ali Deniz ve Hakan Kemal Çal getirilmişti.

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