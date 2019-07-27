0553 313 94 23

MHP Edremit ilçe başkanı Ahmet Kabaklı neden görevden alındı?

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı. Ahmet Kabaklı'nın neden görevden alındığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:26
MHP Edremit ilçe başkanı Ahmet Kabaklı neden görevden alındı?

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alındı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, "MHP Balıkesir Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı görevden alınmıştır." ifadesini kullandı. 

Balıkesir’in Edremit ilçesinde daha önce MHP teşkilatı görevden alınmıştı. Edremit'te genel merkez tarafından atanan yeni yönetim kendi içinde görev dağılımı yapmıştı. İlçe Başkanlığına Ahmet Kabaklı, ikinci başkanlıklara Birol Uzunca, Ahmet Gürel ve Özkan Memiş getirildi. Emin Aksakal sekreter, Mehmet Önen Muhasip üye olurken yönetim kurulu üyeliklerine de Halil Can, Hasan Çolak, Bayram Altay, Kazım Kalkan, Melehat Atıcı, Emine Kıvırcık, Bahattin Aslan, Mehmet Taşkınsoy, Ali Deniz ve Hakan Kemal Çal getirilmişti.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 08:26
  1. Balıkesir
  2. MHP Edremit ilçe başkanı Ahmet Kabaklı neden görevden alındı?
  3. Ahmet Kabaklı kimdir
  4. ahmet kabaklı mhp edremit ilçe başkanı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Pençe Harekatı'nda 72 terörist etkisiz hale getirildi
    1. Pençe Harekatı'nda 72 terörist etkisiz..
    2. MSB:"Irak’ın kuzeyindeki Hakurk..
    3. Eski belediye başkanını vurmuştu…..
    4. Yılmaz Can kimdir? Giresun..
    5. Eski bakan Işılay Saygın hayatını..
    6. Milli Savunma Bakanlığı: 72 terörist..
    7. İlker Hüseyin Çarıkçı kimdir? Süleyman..
    8. Associated Press servis etti... Avrupa..
    9. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde..
    10. Ali Akdoğan Ordu Üniversitesi Rektörü..
    11. Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem..
    12. Ahmet Ataç Manisa Celal Bayar..
    13. Kara yollarında durum
    14. Mahmut Ak kimdir nerelidir? İstanbul..
    15. Minibüs şarampole uçtu: 1 yaralı
    16. MHP Edremit ilçe başkanı Ahmet Kabaklı..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11..
    18. Ahlak polisinden masaj salonlarına..
    19. Eski belediye başkanını vurmuştu…..
    20. Hastaneye gidince anlaşıldı… 85 yıldır..
    21. Acı biber tüketimi demans (bunama)..
    22. Kağıthane’de freni boşalan halk..
    23. Çiftçiler mısır tarlasına ekti…..
    24. Çetin Akdeniz ve ekibi mest etti
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 üniversiteye..
    26. Genç yüzücüler kıyasıya yarıştı
    27. Eski Bakan Güney ve Milletvekili..
    28. Şölenlerin 5. gününde Karadeniz..
    29. Kurban Bayramı için geri sayım…..
    30. Dedektörle arazide 2 kilo ham altın..
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    CHP’liler birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    Erdoğan: '2023 seçimine bambaşka bir AK Parti olarak çıkacağız'
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    CHP'de toplu istifa! "Boyun eğmedik"
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yeni bilgi kan donduruyor… Vur emrini Oktar vermiş!
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz
    Her yıl iki dev havalimanı ve bir Kanal İstanbul’u israf ediyoruz

    Günün Karikatürü

    27 Temmuz 2019
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu bir darbe girişimidir
    Yeniden Refah Partisi tehlikeye dikkat çekti: Bu bir darbe girişimidir
    Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: Türkiye bizim doğal partnerimiz
    Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya: Türkiye bizim doğal partnerimiz