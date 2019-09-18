0553 313 94 23

MHP Çanakkale İl Başkanı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar, 43 aydır yürütmekte olduğu il başkanlığı görevinden istifa etti.

18 Eylül 2019 Çarşamba 22:15
MHP Çanakkale İl Başkanı istifa etti

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

MHP’de her geçen gün istifa sayısı artıyor. MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar da istifa etti.

Pınar, “Yaklaşık 43 aydır büyük bir onur ve şerefle yürütmekte olduğum İl Başkanlığı görevinden affımı talep etmiş bulunmaktayım. Makamlar ve koltuklar geçicidir, göreve geldiğim ilk günden bu yana bu hissiyatla hareket ederek, aslolanın Türk Milletine ve Türk Milliyetçiliği Ülkü ve İlkelerine hizmet olduğu bilinciyle ilk günden bu yana görev yapmaya gayret ettim. Talihsiz bir dönemde ve ihanetin en yoğun yaşandığı bir süreçte görev yapmış olmanın getirdiği yük Seçimlerde alınan sonuçlar ve Seçim öncesi iddialı beyanlarımız ve başarısızlık neticesinde vermiş olduğumuz bağlayıcı taahhütler ve tabi en önemlisi eşimin rahatsızlıkları bu kararı almamda etkili olmuştur” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 22:15
  1. Çanakkale
  2. Hakan Pınar
  3. MHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Abdurrahman Dilipak: İsrail'de zalimler ile işbirlikçileri de kaybetmiştir
    1. Abdurrahman Dilipak: İsrail'de..
    2. Osmanlı Devleti'nin kurucusu kimdir? |..
    3. Trump'tan İran için 'askeri müdahale'..
    4. Beşiktaş Slovan Bratislava UEFA maçı..
    5. Bakan Gül'den FETÖ çıkışı: Dün aynı..
    6. Jandarma 4. grup Uzman erbaş alımı ne..
    7. İsmail Hacıoğlu kimdir kaç yaşında?..
    8. MHP Konya İl Başkanı görevinden alındı
    9. UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın..
    10. Galatasaray rakibini deviremedi!
    11. Kabızlığa ne iyi gelir? Kabızlığı..
    12. MHP Çanakkale İl Başkanı istifa etti
    13. MHP Antalya İl Başkanı istifa etti
    14. Suudi Arabistan, o ülkeden yardım..
    15. Club Brugge Galatasaray maçı sonucu!
    16. Erdoğan'ın ABD'ye 2 hafta süre..
    17. Milat Gazetesi’nde bayrak değişimi
    18. Allah rızıkları nasıl dağıtır?
    19. Norveç Aile Bakanlığı'ndan anlamlı..
    20. 28 Şubat da hedefteydiler! İşte..
    21. Reflü nedir? Reflü belirtileri nelerdir?
    22. Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den..
    23. TEKNOFEST 2019 ne zaman bitiyor?
    24. Ağız kokusu nasıl geçer? Ağız kokusuna..
    25. TÜBİTAK Ar-Ge personeli alımı başvuru..
    26. Yatmadan önce bir bardak altın süt..
    27. Pakdemirli: Cumhuriyet tarihimizin..
    28. Salih Tuna ve Hilal Kaplan "Aile..
    29. Kritik uyarı! Bu tuzağa sakın düşmeyin
    30. Milli halterci Şaziye Erdoğan kimdir?
    Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!
    Adnan Oktar 'Kediciklerle' cinsel ilişki sorusuna böyle cevap verdi!
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....