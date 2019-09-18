MHP Çanakkale İl Başkanı istifa etti

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

MHP’de her geçen gün istifa sayısı artıyor. MHP Çanakkale İl Başkanı Hakan Pınar da istifa etti.

Pınar, “Yaklaşık 43 aydır büyük bir onur ve şerefle yürütmekte olduğum İl Başkanlığı görevinden affımı talep etmiş bulunmaktayım. Makamlar ve koltuklar geçicidir, göreve geldiğim ilk günden bu yana bu hissiyatla hareket ederek, aslolanın Türk Milletine ve Türk Milliyetçiliği Ülkü ve İlkelerine hizmet olduğu bilinciyle ilk günden bu yana görev yapmaya gayret ettim. Talihsiz bir dönemde ve ihanetin en yoğun yaşandığı bir süreçte görev yapmış olmanın getirdiği yük Seçimlerde alınan sonuçlar ve Seçim öncesi iddialı beyanlarımız ve başarısızlık neticesinde vermiş olduğumuz bağlayıcı taahhütler ve tabi en önemlisi eşimin rahatsızlıkları bu kararı almamda etkili olmuştur” dedi.