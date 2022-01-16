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Siyaset MHP camiasını üzen vefat! Sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti
Siyaset

MHP camiasını üzen vefat! Sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Niğde’de Çamardı Belediye Meclisi'nin MHP’li üyesi Abidin Üzümcü’nün kızı soba zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybederken 11 yaşındaki oğlu hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 21:45:00 -
MHP camiasını üzen vefat! Sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Niğde’de Çamardı Belediye Meclisi'nin MHP’li üyesi Abidin Üzümcü’nün kızı sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybederken, 11 yaşındaki oğlu hastanede tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Çamardı ilçesine bağlı Celaller köyünde meydana gelen olayda Çamardı Belediyesi’nin MHP’li Meclis üyesi Abidin Üzümcü, sabah saatlerinde aynı odada uyuyan kızı Neslihan (21) ile oğlu Ömer’in (11) hareketsiz yattığını fark edince sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Sobadan zehirlendikleri tespit edildi

 

Eve gelen sağlık ekipleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencisi olan Neslihan’ın kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini, kardeşi Ömer’in ise durumunun kritik olduğunu belirledi.

Oğlu hastaneye kaldırıldı

 

Neslihan Üzümcü'nün cansız bedeni yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, Ömer Üzümcü ise Niğde Ömer Halis Demir Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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