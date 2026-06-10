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Gündem MHP bugünü de boş geçmedi! Bir il teşkilatı daha feshedildi: Sayı 17'ye yükseldi
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MHP bugünü de boş geçmedi! Bir il teşkilatı daha feshedildi: Sayı 17'ye yükseldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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MHP bugünü de boş geçmedi! Bir il teşkilatı daha feshedildi: Sayı 17'ye yükseldi

Önceki gün 2, dün 3 il teşkilatını daha fesheden MHP, bugünü de boş geçmedi ve Manisa İl Teşkilatı'nın feshedildiğini açıkladı. İl başkanlığı görevine ise Nurullah Savaş atandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Manisa İl Teşkilatı'ndaki görev değişikliğine ilişkin bilgilendirmede bulundu. Parti tüzüğünün ilgili maddelerine atıfta bulunan Yalçın, şu ifadeleri kullandı:

"Milliyetçi Hareket Partisi Manisa il teşkilat organları, parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığı görevine Nurullah Savaş atanmıştır."

FESHEDİLEN TEŞKİLAT SAYISI 17 OLDU

MHP’nin İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Bingöl, Gaziantep, Malatya, Isparta ve Şanlıurfa, Konya ve Kilis il teşkilatlarının ardından Manisa ile birlikte feshedilen teşkilat sayısı 17’ye yükseldi.

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