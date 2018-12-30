MHP Bolu ilçeleri belediye başkan adayları 2019

Milliyetçi Hareket Partisi 15 il olmak üzere 402 belediye başkan adayını daha son dakika olarak açıkladı. Açıklanan iller arasında Bolu de yer aldı. MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Bolu belediye başkan adayını açıkladı. MHP Gerede belediye başkan adayı, MHP Göynük belediye başkan adayı, MHP Mengen belediye başkan adayı, Seben MHP belediye başkan adayı, MHP Dörtdivan belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Bolu ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 482 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. MHP’nin Bolu ilçe belediye başkan adayları açıklandı. İşte MHP Bolu ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi

BOLU DÖRTDİVAN DURMUŞ ÜNAL

BOLU GEREDE RAMAZAN GÜLER

BOLU GÖYNÜK AHMET ÇANKAYA

BOLU MENGEN ALİ BUDAK

BOLU SEBEN HAKAN CANKURTARAN

AK Parti Bolu belediye başkan adayı Fatih Metin oldu.

Bolu 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Alaaddin Yılmaz % 49.6

CHP adayı Mehtap Özcan Mısırlıoğlu % 37.7

MHP adayı Şükrü Gülez % 9.9

Gerede belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 59

MHP % 31

Mudurnu belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 47

AK Parti % 38

MHP % 10

Göynük belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 49

MHP % 3

CHP % 9

Kıbrıscık belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 58

AK Parti % 37

Yeniçağa belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 44

DP % 27

SP % 21

Bolu 24 Haziran genel seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan: % 65.89

Muharrem İnce: % 23.31

Meral Akşener: % 8.53

Temel Karamollaoğlu: % 1.22

Selahattin Demirtaş: % 0.81

Doğu Perinçek: % 0.24

Cumhur İttifakı: % 67.29

Millet İttifakı: % 30.63

AK Parti: % 52.14

CHP: % 20.39

MHP: % 15.15

İYİ Parti: % 8.69

HDP: % 1.61

SP: % 1.55