MHP Aydın adayını açıkladı!

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı il binasında düzenlenen törenle yapılan açıklamada Ümmet Akın oldu.

MHP Aydın il binasında düzenlenen aday açıklama programına partililer yoğun ilgi gösterdi. Kalabalık bir partili topluluğu eşliğinde yapılan açıklamada, Mart 2019’da yapılacak olan yerel seçimlerde MHP’nin Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın oldu. İl binası toplantı salonunda partililere hitap eden Akın’ı, kurulan ses sistemi ile dışarıda bekleyen kalabalık ta dinleme imkanı buldu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale ve çok sayıda partilinin katıldığı program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayıp konuşmalar ile devam etti.

Aday Ümmet Akın

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, programda yaptığı konuşmada, “Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı’na bağlılığı devam etmekle birlikte, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine tek başına ve Türkiye’nin her seçim çevresinde olduğu gibi Aydın Kentimiz de büyükşehir ve tüm ilçelerde seçimlere kendi adayları ile katılacaktır. MHP Genel Başkanı, Türk Dünyasının Bilge Lideri Sayın Dr. devlet Bahçeli bey’in takdirleri ile Aydın Büyükşehir belediye başkanlığına, Ortaklar ve Germencik ilçelerimizde büyük hizmetler yapan, daha büyük çalışmalara imza atma heyecanı ile dolu, yetkin, donanımlı, kadrosu ile dava arkadaşımız, kardeşimiz Ümmet Akın’ı aday gösteriyoruz” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu, “Üretken belediyecilik anlayışıyla bugüne kadar MHP’nin görev aldığı her belediyede her beldede her şehirde nasıl ortaya çıkmışsak bugün Aydın ilimiz de tarihiyle kültürüyle yoğrulmuş vizyonu ve misyonu güçlü olan MHP ilkelerine uygun belediyecilik anlayışıyla tanışacak ve gerçek hizmeti bizlerle tadacak ve bunun mutluluğunu yaşayacaktır. Bundan sonra bizim beklentimiz güzel Aydınlılarımızın iyi düşünüp doğru karar vermesidir. Aydınlılarımızın bugüne kadar yapılmış olan her şeyi değerlendirmesi, bunları değerlendirirken eksikleri görmezden gelmemesi ve oylarını verirken bunları dikkate alıp kendi tasarruflarını ortaya koyacaklardır. Bugünden itibaren resmi bir açıklamayla bunu tüm kamuoyuna duyuruyoruz. Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Türk dünyasının lideri Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin takdiri ve talimatıyla Ümmet Akın’dır” dedi.

"Ben herkesin belediye başkanı olacağım”

MHP Aydın Belediye Başkan Adayı Ümmet Akın, kendisini yalnız bırakmayan partililere teşekkür eden ve projelerinde de bahsederek “Genel Başkanımızın 24 Eylül’de Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız sensin dediği günden bu yana bunu kamuoyunda nezaketsizlik olmasın diye paylaşmadık. Genel Başkanımız bize inandı, bizde onun inançlarını yerde bırakmamak için bu inancını taçlandırmak için buradan Genel Başkanıma sizlerin huzurunda söz veriyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanıp, genel başkanımızın inancını taçlandıracağız. 2014 seçimlerinden bu yana ilçe belediye başkanı arkadaşlarımızla birlikte Aydın Büyükşehir Belediye Meclisinde çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarda arkadaşlarımız ilçesini hedefledikleri projeleri yapabilmek için elinden geleni yaptı. Ama maalesef bu örülü duvarı geçemediler. Aydın’ın böyle yönetilmemesi gerektiğini çok ifade ettik. ne yapmamız gerekiyordu diye düşündük. Ya mevcut durumu kabullenecektik, ya da zor yolu seçip, burada büyükşehir belediye başkanlığını 2019’da kazanmamız gerektiğine inandık. Ve o günkü inancımızla zor yolu seçtik. İnşallah 2019 yılındaki seçimlerde MHP olarak Aydınlılarımızın istediği dilediği başkanlığı yapacağız. Söz veriyorum, hiçbir parti arımı yapmadan bütün ilçelerimizi zenginleştirme gelişimine katkı sağlayacak projeleri hep birlikte gerçekleştireceğiz. Hiçbir ayrım yapmayacağız, ayrıştıran değil, birleştiren bir belediye başkanı olacağız. Buradan herkese söz veriyorum. Çalıştık, inandık, inananlarla birlikte, 17 ilçeyle birlikte bu dönem büyükşehir belediye başkanlığını kazanacağız. Herkesin siyasi görüşüne düşüncelerine saygı duyuyoruz, ben herkesin belediye başkanı olacağım” diye konuştu.