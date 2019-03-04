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MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy:

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kıtlıkçı bir anlayış olduğunu iddia eden MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, “HDP yetkilileriyle bir araya gelerek görüşme yapan CHP’nin temsilcilerinin bir arada olmalarını, Antalya’da yaşayan Yörüklerimiz, vatandaşlarımız sindiremez.

04 Mart 2019 Pazartesi 17:34
MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy:

Cumhuriyet Halk Partisi’nde kıtlıkçı bir anlayış olduğunu iddia eden MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, “HDP yetkilileriyle bir araya gelerek görüşme yapan CHP’nin temsilcilerinin bir arada olmalarını, Antalya’da yaşayan Yörüklerimiz, vatandaşlarımız sindiremez. Eğer çıkıp kamuoyuna, ‘Böyle bir ittifakımız yok, böyle bir ittifak söz konusu değildir’ desinler. Ben de nasıl ifade ettiysem ‘Özür dilerim’ derim. dedi.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi hakkında değerlendirmelerde bulundu.Aksoy, Milliyetçi Hareket Partisi’nin 19 ilçe için hazır olduğunu ifade eden ederek, sahada seçim çalışmaların devam ettiğini kaydetti.


15 ilçede Cumhur İttifakı’nın AK Parti adaylarıyla yürüdüğünü kaydeden Aksoy, “Bir uyum içerisinde yol yürüyoruz. Birlikteliğimizde hiçbir sıkıntı yok. Değişik mitinglerde, açılışlarda bir araya geliyoruz. MHP’nin adaylarının olduğu yerlerde AK Parti mensupları bizim belediye başkanımızın etrafında çalışmalarını yürütüyor. Bu yürümede hiç kimsenin rahatsızlığı yok. Nihai hedef; Cumhur İttifakı’nın Antalya’da zaferle çıkması”



“Adayların vizyonu ve projeleri çok önemli”


Yerel seçimlerin şehrin kaderini belirlediğini dile getiren Aksoy, “Adayların vizyonu ve projeleri çok önemli. Hep netlikle ifade ettik; CHP’ye oy veren seçmenle asla bir problemimiz yok. Antalya’da yaşayan, 81 ilden gelen vatandaşlarımızla da bir sorunumuz yok. Ancak bir durumun altını çiziyorum; ‘PKK terör örgütü değil’ diyen, kendi vatandaşına zulmeden terör örgütünü HDP yetkilileriyle bir araya gelerek görüşme yapan CHP’nin temsilcilerinin bir arada olmalarını, Antalya’da yaşayan Yörüklerimiz, vatandaşlarımız sindiremez. Ülkücü ve Türk milliyetçiliği de bunu asla sindiremez. Eğer çıkıp kamuoyuna, ‘Böyle bir ittifakımız yok, böyle bir ittifak söz konusu değildir’ desinler. Bende nasıl ifade ettiysem ‘Özür dilerim’ derim.


Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2 büyük lider olduğunun altını çizen Aksoy, Cumhur İttifakı’nın bir irade olduğuna dikkat çekti.


Cumhur İttifakının kazanması için çalıştıklarına işaret eden Aksoy, “4 ilçeyi kazanmak için yola çıkıyoruz. Cumhur İttifakı’nın Büyükşehir adayı kaybettiğinde bizim için anlam ifade etmiyor. Meseleye bu açımızdan baktığımızda meseleyi Antalya olarak değerlendirdiğimizde belediye meclis üyelikler üzerinden pazarlık yaparak, ‘şu olsun, bu olsun’ demenin anlamı olmazdı. Böyle yaptığımız için sorun çıkmadı” dedi.


CHP’de, ‘kıtlıkçı’ bir anlayış olduğunu iddia eden Aksoy, “CHP’ye oy veren vatandaşların, Doğusunda başka dili, batısında başka dili kullanan CHP yöneticisi görünce Cumhur İttifakı’na oy vereceğini düşünüyorum”


Aksoy, Antalya’da, 1999-2004 yıllarında CHP’li belediyecilik anlayışı olduğunu hatırlatarak "Dolayısıyla bu süreci milletimiz objektif olarak değerlendirdiğinde 5 yıllık süreçte bu zihniyetin Antalya’ya ne yaptığına baktığında, Antalya’da neyin kazanıp, neyin kazanamayacağını görmüş olacaktır. Bu ince ayrıntılarla meseleyi değerlendirdiğimde ele almamız gerektiğini düşünüyorum. İttifak’ın diğer adayı Muhittin Böcek ,20 yıldır belediye başkanlığı yapıyor. Konyaaltı Serik ya da Alanya gibi kırsal değil ve yaptıklarını biliyoruz. Biz insanların şahsi kişiliğine, duruşuna bir şey demiyoruz. Ama siyasi partinin genelini değerlendirdiğimizde bu şehre vizyon katabileceklerine inancımız yok. Menderes Türel’in 2’nci döneminde Varsak’a raylı sistem geleceği aklımıza gelir miydi? Bunlar başkanımızın döneminde olmuştur. Biz Antalya’yı Cumhur İttifakı’ndan aldığı tecrübeyle Antalya’ya yeniden inşalar kazandıracaktır”

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 17:34
  1. doğa

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