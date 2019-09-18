MHP Antalya İl Başkanı istifa etti

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

MHP’de Bilecik, Sinop İl başkanlarının ardından Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da sağlık koşulları gerekçesiyle istifa etti.

Mustafa Aksoy istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Liderimiz Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle yürütmekte olduğum Antalya İl Başkanlığı görevim bugün itibariyle gördüğüm lüzum üzerine ve sağlık sebeplerimden dolayı bırakıyorum. Herkesin bilmesini isterim ki ömrümü adadığım Türk Milliyetçiliği ve Türk İslam Ülküsü davama hizmet etme kararlılığım bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir" dedi. Aksoy’un yerine Hilmi Durgun atandı.