0553 313 94 23

MHP Antalya İl Başkanı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, sağlık koşulları gerekçesiyle istifa etti.

18 Eylül 2019 Çarşamba 22:11
MHP Antalya İl Başkanı istifa etti

 Sezai Erhan  yeniakit.com.tr 

MHP’de Bilecik, Sinop İl başkanlarının ardından Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy da sağlık koşulları gerekçesiyle istifa etti.

Mustafa Aksoy istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Liderimiz Devlet Bahçeli’nin takdirleriyle yürütmekte olduğum Antalya İl Başkanlığı görevim bugün itibariyle gördüğüm lüzum üzerine ve sağlık sebeplerimden dolayı bırakıyorum. Herkesin bilmesini isterim ki ömrümü adadığım Türk Milliyetçiliği ve Türk İslam Ülküsü davama hizmet etme kararlılığım bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da devam edecektir" dedi. Aksoy’un yerine Hilmi Durgun atandı.

 

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 22:11
  1. Sinop
  2. Bilecik
  3. Antalya
  4. MHP
  5. Mustafa Aksoy
  6. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MHP Çanakkale İl Başkanı istifa etti
    1. MHP Çanakkale İl Başkanı istifa etti
    2. MHP Antalya İl Başkanı istifa etti
    3. Suudi Arabistan, o ülkeden yardım..
    4. Club Brugge Galatasaray maçı sonucu!
    5. Erdoğan'ın ABD'ye 2 hafta süre..
    6. Milat Gazetesi’nde bayrak değişimi
    7. Allah rızıkları nasıl dağıtır?
    8. Norveç Aile Bakanlığı'ndan anlamlı..
    9. 28 Şubat da hedefteydiler! İşte..
    10. Reflü nedir? Reflü belirtileri nelerdir?
    11. Davutoğlu’nun sağ kolu AK Parti’den..
    12. TEKNOFEST 2019 ne zaman bitiyor?
    13. Ağız kokusu nasıl geçer? Ağız kokusuna..
    14. TÜBİTAK Ar-Ge personeli alımı başvuru..
    15. Yatmadan önce bir bardak altın süt..
    16. Pakdemirli: Cumhuriyet tarihimizin..
    17. Salih Tuna ve Hilal Kaplan "Aile..
    18. Kritik uyarı! Bu tuzağa sakın düşmeyin
    19. Milli halterci Şaziye Erdoğan kimdir?
    20. Yağ lekesi nasıl çıkar? Giysiden yağ..
    21. CHP yönetimine kayyım atandı
    22. Çikolatalı kolay sufle nasıl yapılır?..
    23. O illere korkunç uyarı: Bölgeyi terk..
    24. Club Brugge Galatasaray maçı kaç kaç..
    25. Haddini iyice aştı! Anastasiadis'tan..
    26. Çarpıcı açıklama! Türkiye bundan sonra..
    27. Karnın sol tarafında yanma neden olur?..
    28. Club Brugge Galatasaray maçının ilk..
    29. Club Brugge Galatasaray maçı saat..
    30. Paris Saint-Germain Real Madrid..
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    MHP'de onlarca istifa! İYİ Parti'ye geçtiler
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Kral Selman'dan çok konuşulacak çıkış: Onlar sadece bizi vurmadı
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Üst düzey isim yeniakit.com.tr’ye açıkladı! İşte AK Parti’deki üye düşüşünün arkasındaki gerçek
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...
    Türkiye harekete geçti! Dev gözdağı...

    Günün Karikatürü

    19 Eylul 2019
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    DAEŞ'ten Türkiye'ye küstah saldırı tehdidi! O üç ilin ismini verdiler
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....
    Erdoğan 3'lü zirvede tarih verdi: Sonuca ulaşamazsak....