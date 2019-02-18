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MHP ailesi bir arada

Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde bir araya geldi.

18 Şubat 2019 Pazartesi 10:43
MHP ailesi bir arada

Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatı 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde bir araya geldi.


31 Mart’ta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarına yoğun bir mesai anlayışı ile devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık MHP Düzce Teşkilatı tarafından düzenlen motivasyon kahvaltısına katıldı.


Konsopa Otel’de gerçekleştirilen programa MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, MHP MYK Üyesi Abdullah Bahadır Alperen, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz, MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, MHP Düzce İl ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP İlçe Belediye Başkan Adayları, MHP Düzce Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri ile partililer katıldı.


Düzenlenen programda konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “31 Mart Yerel seçimleri öncesinde çalışmalarımıza yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. MHP Düzce ailesi olarak hep birlikte çalışarak Düzce’de seçimleri kazanmalıyız. Düzenlenen programa katılım sağladığınızdan dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından hatıra fotoğrafı çekilerek program sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 10:43
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