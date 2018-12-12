MHP Afyon ilçe belediye başkan adayları 2019

MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Afyon belediye başkan adayını açıkladı. MHP Dinar belediye başkan adayı, MHP Emirdağ belediye başkan adayı, MHP Dinar belediye başkan adayı, Basmakçı MHP belediye başkan adayı, MHP Çay belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Afyonkarahisar ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 80 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. MHP’nin Afyon ilçe belediye başkan adaylarını tamanı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya

MHP Afyonkarahisar Çay belediye başkan adayı Hüseyin Çağrı

MHP Afyonkarahisar Çay Pazarağaç belediye başkan adayı Adem Bulut

MHP Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan belediye başkan adayı Ömer ŞAHİN

MHP Afyonkarahisar Kızılören belediye başkan adayı Ali Erol

MHP Afyonkarahisar Çıkrık belediye başkan adayı Lokman Çetinaktı

MHP Afyonkarahisar Fethibey belediye başkan adayı Mustafa Özdemir

MHP Afyonkarahisar Işıklar belediye başkan adayı Erol Özağıl

AK Parti'nin Afyon belediye başkan adayı Mehmet Zeybek oldu

CHP Afyon ilçe belediye başkan adayları

Afyon 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Burhanettin Çoban % 49.4

MHP adayı Fatih Çetinkaya 42.5

CHP adayı Mehmet Ali Ecer 5.3

Başmakçı belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 37

CHP % 35

AK Parti % 26

Bayat belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 34

AK Parti % 32

MHP % 19

DP % 11

Dinar belediye seçim sonuçları

MHP % 59

AK Parti % 34

CHP % 4

Emirdağ belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 34

CHP % 23

Sandıklı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

MHP % 32

CHP % 7

Afyon 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 55.50

CHP: Yüzde 14.35

MHP: Yüzde 14.13

İYİ Parti: Yüzde 13.66

SP: Yüzde 1.12

HDP: Yüzde 0.76

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri

Veysel Eroğlu

Ali Özkaya

İbrahim Yurdunuseven

CHP Afyonkarahisar Milletvekili

Burcu Köksal

MHP Afyonkarahisar Milletvekili

Mehmet Taytak

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili

Gültekin Uysal

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019