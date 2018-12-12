0553 313 94 23

MHP Afyon ilçe belediye başkan adayları 2019

MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Afyon belediye başkan adayını açıkladı. MHP Dinar belediye başkan adayı, MHP Emirdağ belediye başkan adayı, MHP Dinar belediye başkan adayı, Basmakçı MHP belediye başkan adayı, MHP Çay belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Afyonkarahisar ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:09
MHP Afyon ilçe belediye başkan adayları 2019

MHP Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Afyon belediye başkan adayını açıkladı. MHP Dinar belediye başkan adayı, MHP Emirdağ belediye başkan adayı, MHP Dinar belediye başkan adayı, Basmakçı MHP belediye başkan adayı, MHP Çay belediye başkan adayı son dakika açıklandı mı? MHP Afyonkarahisar ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin 2019 belediye başkan adaylarını son dakika açıkladı. MHP'nin şimdiye kadar açıklanan belediye başkan sayısı 80 oldu. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 2019 yerel seçimler için belediye başkan adayları son dakika açıklandı. MHP’nin Adana Büyükşehir şehir belediye başkan adayı Hüseyin Sözlü, MHP Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna, MHP Aydın adayı Ümmet Akın, Çankırı MHP belediye başkan adayı, İsmail Hakkı Esen, MHP Erzincan belediye başkan adayı Bekir Aksun, MHP Giresun belediye başkan adayı Hasan Yılmaz, Kütahya MHP belediye başkan adayı Alim Işık’ı aday gösterdi. MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya oldu. MHP’nin Afyon ilçe belediye başkan adaylarını tamanı önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor. 

MHP Afyonkarahisar belediye başkan adayı Fatih Çetinkaya

MHP Afyonkarahisar Çay belediye başkan adayı Hüseyin Çağrı

MHP Afyonkarahisar Çay Pazarağaç belediye başkan adayı Adem Bulut 

MHP Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan belediye başkan adayı Ömer ŞAHİN

MHP Afyonkarahisar Kızılören belediye başkan adayı Ali Erol

MHP Afyonkarahisar Çıkrık belediye başkan adayı Lokman Çetinaktı

MHP Afyonkarahisar Fethibey belediye başkan adayı Mustafa Özdemir

MHP Afyonkarahisar Işıklar belediye başkan adayı Erol Özağıl

AK Parti'nin Afyon belediye başkan adayı Mehmet Zeybek oldu

CHP Afyon ilçe belediye başkan adayları

Afyon 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Burhanettin Çoban % 49.4

MHP adayı Fatih Çetinkaya 42.5

CHP adayı Mehmet Ali Ecer 5.3

Başmakçı belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 37

CHP % 35

AK Parti % 26

Bayat belediye seçim sonuçları 2014

CHP % 34

AK Parti % 32

MHP % 19

DP % 11

Dinar belediye seçim sonuçları

MHP % 59

AK Parti % 34

CHP % 4

Emirdağ belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 38

AK Parti % 34

CHP % 23

Sandıklı belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

MHP % 32

CHP % 7

Afyon 24 Haziran genel seçim sonuçları

AK Parti: Yüzde 55.50

CHP: Yüzde 14.35

MHP: Yüzde 14.13

İYİ Parti: Yüzde 13.66

SP: Yüzde 1.12

HDP: Yüzde 0.76

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri

Veysel Eroğlu

Ali Özkaya

İbrahim Yurdunuseven

CHP Afyonkarahisar Milletvekili 

Burcu Köksal

MHP Afyonkarahisar Milletvekili

Mehmet Taytak

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili

Gültekin Uysal

MHP belediye başkan adayları son dakika açıklandı! MHP belediye başkan aday listesi 2019

Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 13:09
  1. Kütahya
  2. Mersin
  3. Giresun
  4. Erzincan
  5. Çankırı
  6. Aydın
  7. Adana
  8. MHP Afyon ilçe belediye başkan adayları 2019
  9. MHP Dinar belediye başkan adayı
  10. MHP Emirdağ belediye başkan adayı
  11. Basmakçı MHP belediye başkan adayı
  12. MHP Çay belediye başkan adayı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye Fransa'daki saldırıyı lanetledi
    1. Türkiye Fransa'daki saldırıyı lanetledi
    2. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası bir..
    3. Av. Rasim Kuseyri’den açıklama
    4. Türk Savunma Sanayii Zirvesi
    5. Türk Savunma Sanayii Zirvesi
    6. Türk Savunma Sanayii Zirvesi
    7. "Sınır kapılarındaki kuyruğa çözüm..
    8. Erzurumspor'da, Fenerbahçe maçı..
    9. Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu KKTC'de
    10. MHP Manisa ilçe belediye başkan..
    11. "Çok kötü bir lig yaşıyoruz"
    12. Destici: Ordumuza dil uzatanın yeri..
    13. Hamaney'den halkına uyarı: ABD iç..
    14. Türk hokeyine Avrupa'dan iyi haber
    15. Rezene anne sütünü artırıyor
    16. Macron'u sarsacak gelişme!
    17. Galatasaraylı yöneticiler umut verdi
    18. Hamaney'den "ABD'nin İran'da iç savaş..
    19. Ndiaye aracı olmuştu... Galatasaray..
    20. Yemen'in güneyinde yoğunlaşan..
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi şehit oldu
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?