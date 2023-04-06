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Siyaset MHP aday listesi belirlendi! Devlet Bahçeli Osmaniye'den ilk sırada
Siyaset

MHP aday listesi belirlendi! Devlet Bahçeli Osmaniye'den ilk sırada

Yeniakit Publisher
2023-04-06 22:34:00 -
MHP aday listesi belirlendi! Devlet Bahçeli Osmaniye'den ilk sırada

Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerine ilişkin aday listesi yayımlandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, liste çalışmalarını tamamladıklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yalçın, "14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi olarak aziz milletimize takdim edeceğimiz aday listemizin çalışmaları tamamlanmıştır." dedi. Yalçın, listeyi 7 Nisan Cuma günü YSK'ya sunacaklarını ekledi.

Listede, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye 1. sıradan aday oldu.

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