  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İBB’nin SDG’li militanları yeni halaya hazır FBI belgeleri yayınladı: Şantaj imparatoru Epstein, İsrail ajanı olarak eğitilmiş! CHP, deprem bölgesine verdiği sözü bile tutmadı Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var Trump’ın şirazesi yine kaydı: İran’a önce zeytin dalı uzattı, sonra tehdit etti Balıkesir'de korkutan deprem: Çevre illerde de hissedildi Rezaletin belgesi itirafçıdan geldi: CHP’li Başkan Hasan Mutlu’nun rüşvet kasası patladı 'ABD'nin bombaları hala Filistinli katlediyor' Türkiye yeni güne dev operasyonla uyandı Gazze'de Türkmen Köyü'nde katliam yapan İsralli askerden alçak çıkış! 'Büyük zevk aldım'
Gündem MHP 57 yıllık şanlı tarihini kutluyor: Adana'da atılan tohum, koca bir çınara dönüştü
Gündem

MHP 57 yıllık şanlı tarihini kutluyor: Adana'da atılan tohum, koca bir çınara dönüştü

Yeniakit Publisher
Mehmet Raci Arvas Giriş Tarihi:
MHP 57 yıllık şanlı tarihini kutluyor: Adana'da atılan tohum, koca bir çınara dönüştü

Türk siyasetinin köklü çınarı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), kuruluşunun 57. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanıyor. 9 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek dev buluşmada, MHP Lideri Devlet Bahçeli hem partisinin yarım asırlık mücadelesini anlatacak hem de "Terörsüz Türkiye" vizyonuyla kritik mesajlar verecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Şubat'ta "Şanla Şerefle 57. Yıl" temalı bir toplantı düzenleneceğini bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, 57 yıl önce 8-9 Şubat günlerinde Adana'da kurularak siyaset hayatına giren MHP'nin o yıllardan bugüne savunageldiği temel siyasi ilkelerini değiştirmeden, şanla şerefle yoluna devam ettiğini belirtti.

MHP'nin, milliyetçi-ülkücü hareketin geçmişten bu yana hiç kaybetmediği dinamizmini, bugün de tüm canlılığıyla sürdürdüğünü ifade eden Yalçın, "MHP, ilk günden beri Türk siyasetinin, Türk toplumunun, Türk düşüncesinin önüne çığır açıcı görüş ve öneriler, çözüm odaklı projeler getirmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Amaçlarının, millete ve devlete hizmet olduğunu vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin bütün siyasi riskleri göze alarak gündeme getirdiği ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle devlet politikasına dönüşen Terörsüz Türkiye adımı da partimizin çözüm odaklı hizmet siyasetinin ürünüdür. Türkiye tarihi bir dönemeçtedir ve bu dönemecin güvenle, kazasız belasız aşılması için MHP önemli bir siyasi misyon üstlenmiştir. Görev ağır olsa da hedef büyük, gaye kutsaldır. Milli devlet ülküsü, MHP'nin siyaset telakkisine şekil veren temel unsurlardan biridir. MHP’nin siyaset hayatımızdaki müessiriyeti, dayanak ve ilhamının mensubiyet şuurundan almaktadır. MHP, bizzat millete istinat etmekte, milletin sahip olduğu kadim ve ölümsüz değerlere yaslanmaktadır. Türkiye'nin hayatiyeti, milli devlet sürecinin devamına bağlıdır. Şüphe yok ki Terörsüz Türkiye'nin kamilen hayata geçirilmesi, milli devlet yapısını da güçlendirecektir."

Semih Yalçın, MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Şubat Pazartesi günü saat 13.00'te ATO Congresium'da "Şanla Şerefle 57. Yıl" temalı bir toplantı düzenleneceğini bildirerek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de toplantıya katılarak gündeme ve partisinin 57 yıllık siyasi mücadelesine dair bir konuşma yapacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu: Görevden alındı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu: Görevden alındı

Gündem

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu: Görevden alındı

Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması
Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması

Gündem

Devlet Bahçeli'den Ahmet Özer açıklaması

Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!
Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!

Gündem

Öcalan’dan Bahçeli’ye sürpriz hediye!

Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi
Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi

Gündem

Bugün seçim olsa… MHP’li Adan, Cumhur İttifakı’nın oy oranını verdi

MHP lideri Bahçeli: Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür
MHP lideri Bahçeli: Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür

Gündem

MHP lideri Bahçeli: Bizim çamur zihniyetlere yüzümüz dönük kapımız süngülüdür

MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık!
MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık!

Gündem

MHP'den ‘Öcalan’a umut hakkı’ açıklaması: Tüm partilerle uzlaştık!

27 numaralı forma MHP liderine takdim edildi! Burak Yılmaz, Devlet Bahçeli ile ne konuştu?
27 numaralı forma MHP liderine takdim edildi! Burak Yılmaz, Devlet Bahçeli ile ne konuştu?

Gündem

27 numaralı forma MHP liderine takdim edildi! Burak Yılmaz, Devlet Bahçeli ile ne konuştu?

Aylar sonra gün yüzüne çıktı! Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş
Aylar sonra gün yüzüne çıktı! Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş

Gündem

Aylar sonra gün yüzüne çıktı! Feti Yıldız, Öcalan'ın talebini "Görüşme bitmiştir" diyerek reddetmiş

Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü
Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü

Gündem

Sakarya’da dehşet! Emekli polis, eşini ve MHP'li başkanı öldürdü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23