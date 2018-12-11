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MHP, 2 Büyükşehir Belediye Başkan adayını geri çekti

MHP, ittifak görüşmeleri çerçevesinde Erzurum ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını geri çekti.

11 Aralık 2018 Salı 22:28
MHP, 2 Büyükşehir Belediye Başkan adayını geri çekti

MHP Denizli İl Başkanı Cafer Birtürk, partisinin Büyükşehir Belediye Başkan adayının ittifak görüşmeleri çerçevesinde adaylıktan çekildiğini bildirdi.

MHP İl Başkanlığından yapılan açıklamada, Birtürk'ün bu sabah Ankara'ya gittiği ve genel merkezde yetkililerle görüştüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Birtürk, ittifak görüşmeleri çerçevesinde MHP adayının çekildiğini kaydetti.

Erzurum ve Denizli adayları geri çekildi

MHP olarak Denizli'de adaylarını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduklarını ifade eden Birtürk, şöyle devam etti:

"İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlediğimiz MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adayımız mimar Ebru Leman Kalkan'ı kamuoyuna tanıtmıştık ancak son gelişen ittifak görüşmeleri çerçevesinde Erzurum ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının geri çekildiği bilgisi bizlere ulaşmıştır. MHP, Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır."

En ufak düzen bozucu hareketim olmayacak"

Ebru Leman Kalkan da yaptığı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli ve partisinde görevli her birey için Denizli'nin yüksek hassasiyete sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ülke için önem arz eden bugünlerde, Milliyetçi Hareket Partisi ve lideri nasıl takdir buyururlar ise onu yapacağımı ve en ufak düzen bozucu hareketimin olmayacağını beyan ederim. Leman Kalkan olarak bugüne kadar gösterdiğim duruşumu bozmam mümkün değildir. MHP'ye gönül vermiş ülküdaşlarımızın, hangi partiden olursa olsun gönül bağı kurduğumuz kardeşlerimizin ve büyüklerimizin bu hassas süreçte bizlere destek vereceklerine olan inancımız tamdır. İmanı tam her insan gibi kaderin en hayırlı biçimde tecelli edeceğine inanıyorum."

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 22:28
  1. Erzurum
  2. Ankara
  3. MHP
  4. Denizli Büyükşehir Belediyesi
  5. Ebru Leman Kalkan
  6. Milliyetçi Hareket Partisi
  7. Cafer Birtürk

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