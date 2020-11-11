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Spor MHK Semineri, çevrim içi yapıldı
Spor

MHK Semineri, çevrim içi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:38:10 -
MHK Semineri, çevrim içi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından üst klasman hakemlerine yönelik gerçekleştirilen kasım ayı eğitim semineri tamamlandı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre MHK üyeleri ve üst klasman hakemleri, iki grup halinde seminere katıldı. Salgın şartları nedeniyle ilk kez çevrim içi gerçekleştirilen seminerde, MHK Eğitim Danışmanı Jaap Uilenberg tarafından hakemlere çeşitli başlıklarda eğitimler verildi.

Çevrim içi düzenlenen seminerler, üst klasman yardımcı hakemler ve klasman hakemlerine yönelik olarak ilerleyen günlerde devam edecek.

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