MHK Başkanı için ortaya atılan sürpriz iddia! Türk futbolunda yeni bir deprem...

Yeni MHK Başkanı Lale Orta için ortaya atılan iddialar sosyal medyayı bir hayli karıştırdı. Yayıncı kuruluşta yer alan beIN Trio programındaki yorumculara müdahale ettiği konuşulan Lale Orta'nın VAR odasından aldığı görüntüyü maç özetine koydurduğu iddia edildi. Söz konusu maç olan Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasındaki Donk'un Zaniolo'ya müdahalesi için programda kırmızı kart yorumlarının yapılmasına öfkelenen Lale Orta'nın harekete geçtiği iddia edildi.

Türk futbolunda yeni bir iddia ortaya atıldı. Spor Gecesi Digital YouTube kanalında gazeteci Haluk Yürekli'nin sözleri sosyal medyada yankı uyandırdı. MHK Başkanı Lale Orta'nın Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki pozisyonlara karıştığı iddia edildi.

Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki Donk'un Zaniolo'ya yaptığı sert müdahalenin yayıncı kuruluşta 'kırmızı kart' olarak tartışılması Lale Orta'nın sinirini bozduğu ve bu sebeple baskı kurduğu iddia edildi.

Haluk Yürekli'nin iddiasına göre, yayıncı kuruluşta yayınlanan Trio programındaki yorumcuların pozisyona kırmızı kart demesinin ardından Lale Orta, yetkililerle iletişime geçti. Kırmızı kart söylemine oldukça öfkelenen Orta, ertesi gün bu pozisyona kırmızı kart denmemesi için uyarılarda bulunduğu iddia edildi. Hatta bu konuyu düzeltmezlerse "Ben, 3 Nisan'da o programa çıkıp bunu yanlış yorumladıklarını yüzlerine vuracağım." dediği ifade edildi.

Bu konunun canlı yayında tartışılmasının ardından Lale Orta'nın VAR odasına giderek Donk'un Zaniolo'nun ayağına tam basmadığı görüntüleri cep telefonuyla çektiği iddia edilen Lale Orta'nın, bu görüntüleri beIN Sports Program Koordinatörü Murat Caner'e ulaştırdığı iddia edildi.

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