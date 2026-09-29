MHK Başkanı Gündoğdu dahil 7 gözaltı, avukat Atabay ikinci dalga operasyon bekliyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, kurul üyeleri ile diğer isimler hakkındaki ilk şikayet dilekçesini Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim eden avukat Halil İbrahim Atabay, "Ben bu 7 kişiden sonrasında bir ikinci dalga operasyon yapılacağını düşünüyorum. Oraya ilişkin araştırma devam ediyor. Çünkü Ahmet Şahin özelinde bir parasal anlamda trafik, MASAK tarafından araştırılacaktır" dedi. Atabay, "En zayıf halka konuştuğu zaman da tüm sistemleri çökecektir" değerlendirmesini de ekledi.

'Evrakta sahtecilik' ve 'mobbing' suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında 7 isim gözaltına alındı: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, MHK eski Başkan Vekili Ahmet Şahin, MHK eski üyesi Yunus Yıldırım, MHK üyesi ve TFF Eğitim ve 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile derneğin İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif.

8 Mart 2022'de MHK kararıyla görevlerine son verilen Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Alper Ulusoy, Hüseyin Göcek, Tugay Kaan Numanoğlu, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Mert Güzenge, Murat Erdoğan, Kutluhan Bilgiç, Serkan Tokat, Süleyman Abay ve Hakan Ceylan gibi hakemlerin avukatlığını üstlenen Atabay, İhlas Haber Ajansı muhabirine konuştu. "Futbol ailesine gölge düşürenlerin haksız yere tasfiye edilen hakemler değil, bizzat kendileri olduğu ortaya çıktı" diyen avukat, bir yıldır devam eden dosyada çok sayıda kişinin ifade verdiğini söyledi.

Sınav soruları ve klasman usulsüzlüğü iddiaları Eylül 2025'te savcılığa taşındı

Atabay, hakem atamalarının ve klasman belirlemelerinin usulsüzlüğü, sınav sorularının önceden belli adaylara verilmesi ve hakem değerlendirmelerinin usule aykırı yapılması iddialarına ilişkin suç duyurusunu Eylül 2025'te yaptıklarını anlattı. Avukata göre kimin klasmanının düşürülüp kimin yükseltileceğini Ferhat Gündoğdu, Yunus Yıldırım, Ahmet Şahin ve diğer MHK üyeleri belirliyordu; süreçte özellikle PMİK üyeleri sorumluydu. Atabay, "Biz o dönemde elimizde hangi bilgi, belge varsa hepsini Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na bizzat teslim ettik" ifadesini kullandı.

8 Mart 2022'de görevden alınan hakemlerin tahkim davalarını kazandığını hatırlatan avukat, "ikinci 8 Mart vakası" olarak nitelendirdiği süreçte tahkime bir şekilde müdahale edildiğini düşündüklerini, aynı hakemleri ve o dönem yanlış uygulamaya karşı çıkan hakem ve gözlemcilerin hepsini yine MHK'nin gönderdiğini savundu. O dönem federasyonda görevli şikayetçilerden Eren Acar'ın, usulsüzlüklerin nasıl yapıldığını gösteren belgeleri savcılığa teslim ettiğini aktardı. Atabay, Ahmet Şahin'in oluşturulan Merkez Hakem Kurulu yapısı içinde "görünmeyen başkan" olduğunu anlattıklarını kaydetti.

Ali Tuna'nın sınav kâğıdı ve klasman süreci iddiası

Avukat, gözaltına alınan isimlerden Yunus Yıldırım'ın hakem Ali Tuna üzerinden bir oteldeki kaydın araştırılmasını istediğini, ret cevabı gelince Tuna'ya maç verilmediğini ve yazılı sınavdan geçerli not alamadığı bahanesiyle klasmanı düşürülerek hakemliğinin bitirildiğini ileri sürdü. Atabay'ın aktardığına göre Ali Tuna, sınav kâğıdındaki yazıların kendisine ait olmadığını öne sürerek evrakta sahtecilik suçuna ilişkin suç duyurusunda bulundu.

Ferdi Karadoruk'un da süreçte aktif rol aldığını savunan Atabay, sosyal medya yazışmalarını tek tek okuduklarını söyledi. Birden fazla kişinin, Karadoruk'un o dönem sınav sorularını kendisine yakın olan ve klasmanını yükseltmek istediği hakemlere verdiği yönünde beyanda bulunup suç duyurusu yaptığını aktaran avukat, sürecin tutuklulukla sonuçlanması halinde hakemlerin üzerindeki baskının kalkacağına ve hakemlerin daha rahat maç yöneteceğine inandığını dile getirdi.

"HTS kayıtların elimizde" tehdidi iddiası

Atabay, aralarında halen görev yapan hakemlerin de bulunduğu birçok hakemin, MHK tarafından özel görüşmeler sırasında "HTS kayıtların elimizde kimlerle görüştüğüne dikkat et" sözleriyle tehdit edildiğini savundu. Birçok hakemin bu yönde beyanının bulunduğunu söyleyen avukat, yargılama başladığında aktif hakemlerin birçoğunun tanık olarak dosyaya çağrılacağını, maç sonuçlarına MHK başkanı veya başkan vekili tarafından tesir edilmeye çalışılıp çalışılmadığının da tek tek ortaya çıkacağını belirtti.

"Ben burada tutukluluk bekliyorum"

Soruşturmanın seyrine ilişkin öngörüsü sorulan eski hakem Atabay, "Ben burada tutukluluk bekliyorum" yanıtını verdi. Avukat, sınav kâğıdındaki yazıların Ali Tuna'nın el ürünü olmadığına ilişkin kriminal olarak raporlanmış bir adli rapor bulunduğunu ileri sürerek, bu evrakla suç işlenmiş ve somut delil elde edilmiş duruma gelindiğini savundu.

Ferhat Gündoğdu ile diğer MHK üyelerinin el yazısı ve imza örneklerinin alınması, kâğıttaki yazıyı kimin yazdığının bulunması gerektiğini söyleyen Atabay, tutukluluğun geleceğine inandığını belirterek "Çok ciddi bir delil tespit edilmeseydi ve ortaya konulmasaydı bu operasyonu yapmazlardı" dedi.