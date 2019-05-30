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MGK sonrası dünyaya çok net mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

30 Mayıs 2019 Perşembe 19:50
MGK sonrası dünyaya çok net mesaj

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16.10'da başlayan MGK toplantısı sona erdi.

MGK'da alınan kararlar

MGK'da, Türkiye'nin, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuka uygun faaliyetlerine devam edeceğinin ve oldu bittilere izin vermeyeceğinin altı çizildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekatı'nın ele alındığı belirtilerek, "Türkiye'nin bütün terör örgütleriyle aynı azim ve kararlılıkta mücadelesine devam edeceği" vurgulandı.

Ayrıntılar Geliyor...

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 19:50
  1. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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  • AksaraylıAksaraylı29 dk önce
    Buda Hendekçi seven chp ye kapak olsun

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