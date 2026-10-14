MGK Genel Sekreteri Okay Memiş, Hasan Turan’ın acısına ortak oldu

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Karadeniz'in manevi tarihinde önemli bir yere sahip olan Es-Seyyid Şeyh İdris Hazretleri'nin hatırasını yaşatan tarihi tekke, uzun yılların ardından yeniden faaliyete geçti.

1300'lü yıllarda inşa edilen ve bölgenin manevi merkezlerinden biri olan Şeyh İdris Hazretleri Tekkesi, Es-Seyyid Şeyh İdris'in torunlarından AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan'ın öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalarla yeniden ihya edildi.

Tarihi yapının yeniden faaliyete geçmesiyle birlikte tekkede yıllar sonra yeniden Kur'an-ı Kerim tilavetleri yükseldi.

TEKKENİN İHYASI ACI BİR GÜNE DENK GELDİ

Tarihi tekkenin yeniden hizmet vermeye başladığı günlerde Hasan Turan'ın eniştesi, emekli öğretmen Kazım Güneş'in vefatı Turan ailesini ve yakınlarını yasa boğdu.

Merhum Kazım Güneş için tekkede Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi. Böylece asırlar önce ilim, irfan ve manevi hayatın merkezlerinden biri olarak kullanılan tarihi mekân, yıllar sonra yeniden Kur'an tilaveti ve dualarla buluştu.

Taziye programına Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş de katıldı. Memiş, Hasan Turan ve ailesine başsağlığı dileklerini ileterek acılarına ortak oldu.

HASAN TURAN, ŞEYH İDRİS HAZRETLERİ'NİN VASİYETİNİ OKUDU

Es-Seyyid Şeyh İdris Hazretleri'nin torunlarından olan Hasan Turan, programa katılan vatandaşlara hitap etti.

Turan konuşmasında, Şeyh İdris Hazretleri'nin evlatlarına ve kendisinden sonraki nesillere bıraktığı vasiyeti okuyarak, Horasan erenlerinin Anadolu ve Karadeniz'in manevi hayatındaki yerine dikkat çekti.

Şeyh İdris Hazretleri'nin hayatını kendisine örnek aldığını ifade eden Turan, halka hizmet etmenin Hakk'a hizmet olduğu anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

“YILLAR SONRA YENİDEN KUR’AN-I KERİM OKUNDU”

Tarihi tekkenin yeniden ayağa kaldırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Turan, çalışmaların ardından yapının yeniden asli fonksiyonuna kavuştuğunu belirtti.

Turan, özetle şu ifadeleri kullandı:

“Gördüğünüz gibi tekkeyi en güzel biçimde yeniden faaliyete geçirdik. Burada yıllar sonra tekrar Kur'an-ı Kerim okunmasının eniştemin vefatıyla tevafuk etmesi bizim için ayrıca anlamlı oldu.”

Turan, Şeyh İdris Hazretleri'nin Karadeniz'in İslamlaşmasındaki hizmetlerini hatırlatarak, bu manevi mirasın gelecek nesillere aktarılmasının önemine işaret etti.

OKAY MEMİŞ'TEN HORASAN ERENLERİ VURGUSU

Hasan Turan'ın ardından konuşan MGK Genel Sekreteri Okay Memiş de önce merhum Kazım Güneş için taziyelerini iletti.

Memiş, Anadolu'nun farklı bölgelerinde görev yaptığı dönemlerde Horasan erenlerinin manevi mirasına dikkat çektiğini belirterek, Şeyh İdris Hazretleri gibi Anadolu'nun manevi tarihinde iz bırakan isimlerin unutulmaması gerektiğini ifade etti.

Valilik yaptığı bölgelerde de benzer manevi şahsiyetlerin hayatlarını vatandaşlarla paylaştığını anlatan Memiş, geçmişte Anadolu'ya gelerek burada yaşayan ve ebediyete irtihal eden Horasan erenlerinin hatıralarının yaşatılması gerektiğini söyledi.

OKAY MEMİŞ ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ EVİ ANLATTI

Okay Memiş konuşmasında kendisi açısından ayrı bir anlam taşıyan hatırasını da taziyeye katılanlarla paylaştı.

Memiş, köye adını veren Şeyh İdris Hazretleri'nin adını taşıyan Şeyhli Camisi'nin bitişiğindeki evde dünyaya geldiğini ve çocukluğunun burada geçtiğini anlattı.

Böylece tarihi tekkenin yeniden ihyası, bir taraftan bölgenin asırlık manevi mirasının yeniden canlandırılmasına vesile olurken diğer taraftan bölgeyle kişisel bağları bulunan isimleri de aynı çatı altında buluşturdu.

YÜZLERCE VATANDAŞ TAZİYEYE KATILDI

Merhum emekli öğretmen Kazım Güneş için düzenlenen taziye programına MGK Genel Sekreteri Okay Memiş'in yanı sıra mülki amirler, belediye başkanları, yerel yöneticiler ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından merhum Kazım Güneş için dualar edilirken, vatandaşlar Hasan Turan ve ailesine taziyelerini iletti.

Asırlar önce Karadeniz'de İslam'ın ve irfan geleneğinin yayılmasına hizmet eden Es-Seyyid Şeyh İdris Hazretleri'nin tekkesinde yıllar sonra yeniden Kur'an-ı Kerim okunması, programa katılanlar için de anlamlı ve duygulu anlara sahne oldu.