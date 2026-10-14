Ateş düşürücü şurup zehirlenmesine dikkat! Uzmanı tek tek anlattı: Karaciğeri riske atıyor! Peki ya biz ne yapmalıyız

En çok hangi hatalar yapılıyor? Aileler nelere dikkat edilmeli? Şişenin üzerinde yazan mililitre miktarı, ilacın içerdiği etken madde miktarıyla karıştırılmamalıdır. Aynı etken maddeyi farklı yoğunluklarda içeren şuruplar bulunabilir. Bu nedenle doz, kutu veya prospektüsteki talimata ve hekimin önerisine uygun olarak, ölçüm şırıngası ya da ürünle birlikte verilen ölçekle verilmelidir. Mutfak kaşığı kullanmak, yanlış ölçüme yol açabilir. Ailelerin dikkat etmesi gereken bir diğer konu da aynı etken maddeyi içeren farklı ilaçların birlikte kullanılmasıdır. Örneğin, parasetamol içeren bir ateş düşürücüyle parasetamol içeren bir soğuk algınlığı ilacının birlikte verilmesi, farkında olmadan doz aşımına neden olabilir. Parasetamol ve ibuprofen de sağlık profesyoneli önermedikçe aynı anda verilmemeli veya dönüşümlü kullanılmamalıdır. Ateş düşürücü şurup aç mı, tok mu verilmelidir? Bu sorunun yanıtı kullanılan ilaca göre değişir. Parasetamol genellikle yemekle birlikte veya aç karnına verilebilir. İbuprofen ise mide rahatsızlığını azaltmak amacıyla tercihen yemekle birlikte ya da yemekten sonra verilebilir. Bununla birlikte her ürünün kendi kullanım talimatı dikkate alınmalıdır. Ateş düşürücü şurup verilmeden önce belirli bir yiyeceğin tüketilmesi genel olarak zorunlu değildir. Ancak çocuğun kullandığı başka ilaçlar, mevcut hastalıkları ve sıvı kaybı olup olmadığı değerlendirilmelidir. Özellikle kusma, ishal veya yeterince sıvı alamama durumunda ibuprofen kullanımı konusunda hekime danışılmalıdır. Şuruptan sonra su içirmek doğru mu? Çocuk şurubu aldıktan sonra su içebilir. Su içmek, ağızda kalan ilaç tadını gidermeye yardımcı olabilir. İlacın ardından su verilmesi genel olarak sakıncalı değildir; ancak çocuğun ilacı tamamen yuttuğundan emin olunmalıdır. Çocuk ilacı kusarsa ne yapılmalı? Çocuk ilacı kusturursa veya bir kısmını tükürürse, ne kadarının alındığı bilinmeden aynı doz tekrar verilmemelidir. Bu durumda sağlık profesyonelinden bilgi alınmalıdır. Ateşli çocuğa evde nasıl yaklaşılmalı? Ateş ölçümü güvenilir bir termometreyle yapılmalı, çocuğun genel durumu ve sıvı alımı izlenmelidir. Çocuğun rahat kıyafetler giymesi, yeterli sıvı alması ve dinlenmesi desteklenmelidir. Ateş düşürücüye rağmen çocuğun genel durumu kötüleşiyorsa yalnızca ateş değerine odaklanılmamalıdır. Özellikle üç aydan küçük bebeklerde 38°C ve üzerindeki ateş, acil tıbbi değerlendirme gerektirir. Nefes almada güçlük, zor uyandırılma, bilinç değişikliği, ense sertliği, basmakla solmayan döküntü veya ilk kez nöbet geçirme gibi bulgular varsa acil yardım alınmalıdır. Ailelerin en önemli sorumluluğu, ateşi kontrol altına almak uğruna gereksiz ilaç kullanmaktan kaçınmak ve doğru doz uygulamaktır. Ateş düşürücü ilaçlar bilinçli ve uygun şekilde kullanıldığında çocuğun rahatlamasına yardımcı olur; ancak yanlış kullanım ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.