MGK Erdoğan başkanlığında toplandı Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı başladı.

Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 16.10'da başladı.

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