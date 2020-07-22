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MGK bildirisi yayımlandı! İşte yer alan maddeler

MGK Bildirisi yayımlandı. Bildiride, Türkiye'nin meşru Libya hükümetinin yanında yer almayı sürdüreceği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-07-22 18:09:00 - 2020-07-22 18:22:47
MGK bildirisi yayımlandı! İşte yer alan maddeler

MGK Bildirisi yayımlandı. Bildiride, Türkiye'nin meşru Libya hükümetinin yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı.

Bildiride yer alan maddeler şöyle:

-Ermenistan'ın barışı bozan ve hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınandı.

-Türkiye, zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdürecek.

-Türkiye'nin sınır ötesinde terörist unsurlara karşı mücadelesi sürecek.

-Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan menfaatlerimizi korumakta kararlıyız.

-Kıbrıs'ta barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyecek.

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