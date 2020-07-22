MGK bildirisi yayımlandı! İşte yer alan maddeler
MGK Bildirisi yayımlandı. Bildiride, Türkiye'nin meşru Libya hükümetinin yanında yer almayı sürdüreceği bildirildi.
MGK Bildirisi yayımlandı. Bildiride, Türkiye'nin meşru Libya hükümetinin yanında yer almayı sürdüreceği vurgulandı.
Bildiride yer alan maddeler şöyle:
-Ermenistan'ın barışı bozan ve hukuku hiçe sayan saldırganlığı şiddetle kınandı.
-Türkiye, zorbalığa karşı Libya halkının yanında yer almayı sürdürecek.
-Türkiye'nin sınır ötesinde terörist unsurlara karşı mücadelesi sürecek.
-Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan menfaatlerimizi korumakta kararlıyız.
-Kıbrıs'ta barış ve istikrar ortamına zarar verebilecek girişimlere hiçbir suretle müsaade edilmeyecek.
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