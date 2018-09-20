MGK bildirisi yayımlandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi. Toplantı 5 saat sürdü.

Toplantıda alınan kararların ana başlıkları şöyle:

MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANDI

Bildiride, "İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya ile varılan mutabakatın önemine işaret edildi." ifadesi kullanıldı.

"SURİYE'NİN TERÖRDEN ARINMASI İÇİN KARARLILIK TEYİT EDİLDİ"

Suriye'nin terörden arındırılmasının önemine işaret edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin diğer bölgelerinin de terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesindeki kararlılık teyit edildi. Suriye krizinin çözümünde uluslararası toplum, siyasi ve insani sorumluluklarını daha hızlı ve etkin yerine getirmeye davet edilmiştir."

"OPERASYONLAR SÜRDÜRÜLECEK"

Bildiride, "Yurt dışında yakalanan teröristlerin Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin kararlığının tezahürüdür, bu operasyonlar sürdürülecek." dedildi.