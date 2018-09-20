0553 313 94 23

MGK bildirisi yayımlandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK toplantısı sona erdi. 5 saat süren MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 20:58
MGK bildirisi yayımlandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen MGK toplantısı sona erdi. Toplantı 5 saat sürdü.

Toplantıda alınan kararların ana başlıkları şöyle:

MİLLİ GÜVENLİK KURULU TOPLANDI

Bildiride, "İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya ile varılan mutabakatın önemine işaret edildi." ifadesi kullanıldı.

"SURİYE'NİN TERÖRDEN ARINMASI İÇİN KARARLILIK TEYİT EDİLDİ"

Suriye'nin terörden arındırılmasının önemine işaret edilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Suriye'nin diğer bölgelerinin de terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesindeki kararlılık teyit edildi. Suriye krizinin çözümünde uluslararası toplum, siyasi ve insani sorumluluklarını daha hızlı ve etkin yerine getirmeye davet edilmiştir."

"OPERASYONLAR SÜRDÜRÜLECEK"

Bildiride, "Yurt dışında yakalanan teröristlerin Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin kararlığının tezahürüdür, bu operasyonlar sürdürülecek." dedildi.

 

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 20:58
  1. Milli Güvenlik Kurulu
  2. MGK
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avrupa zaferi sonrası Şenol Güneş konuştu
    1. Avrupa zaferi sonrası Şenol Güneş..
    2. Çocuğunuz bu sene okula başladıysa...
    3. Yeni doğan bebeği yıkarken...
    4. Bakke, Beşiktaş mağlubiyeti sonrası:..
    5. Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu ile bir..
    6. Traktörünü tamir ediyordu! Altında kaldı
    7. Halı nasıl seçilmeli?
    8. FETÖ'nün dershane yapılanmasına..
    9. Libya açıklarında 11 göçmen kurtarıldı
    10. Kılıçdaroğlu: Bahar temizliği..
    11. Sedanur'un annesinden yürek yakan..
    12. Emekli orgeneral Abidin Ünal Akıncı..
    13. Yolcu otobüsünden 22 göçmen çıktı!
    14. 39 ülke gıda yardımına muhtaç!
    15. Sahte içki sonları oldu! Çok sayıda..
    16. ABD İsrail'i protesto eden..
    17. Macron çok konuşulacak AB itirafı:..
    18. İlaç arama göz yaşın zaten ilaç
    19. Beykoz’da vatandaşlara 60 bin kişilik..
    20. Şüphe üzerine durdurulan TIR'dan 56..
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    PKK'da 'kadın terörist' krizi! Birbirlerine girdiler
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    Fuhuş rezaletinin her anı görüntülendi!
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    UEFA Uluslar Ligi fikstür
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı
    Beştepe'de trilyon dolarlık toplantı

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Bu haber tüm çalışanları ilgilendiriyor… O rakam artırıldı
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü
    Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! Bir Rus savaş uçağı daha düştü